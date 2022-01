Els millors restaurants per demanar ramen a domicili a Barcelona

Fideus , brou a foc lent , salses i ingredients que ens transporten al Japó més clàssic formen la recepta del ramen , un plat que actualment causa furor a Barcelona. En els darrers anys s'han obert desenes de restaurants especialitzats en ramen a la capital catalana i ofereixen diferents versions d'aquesta sopa procedent de la regió de Kobe, Japó .





Ara estem surfejant una altra onada del Covid-19 , i ja sigui per por, per estar confinats o per pura prudència, molts ciutadans han deixat d'anar als restaurants. Però això no és una raó per deixar de menjar ramen, ni per deixar de consumir als establiments de restauració, que ara tenen l'opció d'enviar-te el menjar a casa a través de diferents aplicacions.





Habitualment, el brou del ramen es prepara amb productes d'alta qualitat. En funció del seu ingredient principal, s'obté un tipus de ramen o un altre. Els més freqüents són els següents:





- Ramen Shoyu : la soja és fonamental per a aquest ramen, de color fosc.





- Ramen Miso : la base és un brou de pollastre amb verdures al qual s'afegeix soja fermentada (miso).





- Ramen Shio : es prepara amb pollastre i és molt lleuger.





- Ramen Tonkotsu : elaborat amb ossos de porc.





Aquest dimecres, a CatalunyaPress, us portem els cinc millors restaurants de Ramen a Barcelona que serveixen dinar a domicili a través d'alguna app. I són recomanacions reals, perquè els hem provat.





1. Takumi Ramen & Yakisoba





Sopa de Takumi Ramen @google maps





Entre les opcions que hem provat, potser és la millor. A Takumi Ramen saben com traslladar-te al Japó amb una sola cullerada, i la seva ramen fa olor de cuina tradicional, feta amb cura.





A la seva carta tenen diverses opcions de ramen a base de miso o shoyu , podent escollir entre la versió picant o no picant de cada plat - el picant és suau i apte per a gent amb poca tolerància-. També hi ha opcions per a vegans .





Un altre punt a destacar d'aquest restaurant és com serveixen el ramen a domicili : la sopa ve separada dels ingredients, cosa que facilita escalfar-la per separat al microones i que puguis menjar el ramen com si fos acabat de servir.





El preu de les diferents opcions de ramen està al voltant dels 13 euros i no us preocupeu, segur que acabeu plens només amb la sopa, és un plat generós.





Es pot demanar a Takumi Ramen a través de l'app de Glovo .





2. Ramen Dining Yu





Ramen Dining Yu - Google Maps





Una altra opció exquisida per menjar ramen. Els sabors , en aquest cas, són més forts que els del restaurant anterior, però exquisits igual –és qüestió de gustos–.





Les sopes també tenen un preu aproximat de 13 euros, i fan ramen de shoyu , miso i shio . També tenen opcions picants i veganes.





Es pot demanar al restaurant a través de l'app de Glovo .





3. Kasa Ramen





Cuiner de Kasa Ramen @grupKasa





"Un nou concepte de restaurant asiàtic que posa en valor l'origen dels ingredients i que reconstrueix grans històries al voltant de cada plat", asseguren a la pàgina web de Kasa Ramen . Ens trobem davant d'una sopa amb segell, on serveixen ramen shoyu, tonkotsu, shoyu i miso, a més de sopes udon. També hi ha una opció de ramen picant.





En aquest cas, ens trobem amb preus més barats, al voltant dels 11 euros, i el seu miso ramen es pot agafar al pack amb 3 gyozas.





Es pot demanar a Kasa Ramen a través de Glovo .





4. Ryu Ramen





Ryu Ramen @facebook





Aquí podràs assaborir tot tipus de ramen que t'hem explicat abans i alguns més. A més del ramen més tradicional tenen la sopa vegetariana i el ramen paitan , que es prepara amb pollastre, bambú i una àmplia varietat de verdures. És clar que aquí pots assaborir el millor ramen de Barcelona.





Es pot demanar a Ryu Ramen a través de Glovo .