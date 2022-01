CCOO denuncia la poca millora en matèria de seguretat 2 anys després de l'accident d'IQOXE

L'empresa Iqoxe /@EP





"Dos anys després del greu accident ocorregut a IQOXE, no s'han realitzat avenços significatius respecte a les reivindicacions sindicals i ciutadanes per millorar la seguretat per garantir que no es torni a produir un succés com aquest", assenyala en un comunicat CCOO.





Des del sindicat denuncien CCOO "la inacció del Govern durant aquest període" i lamenten "que s'hagi deixat el sindicat al marge de la revisió dels plans d'emergència i que no s'hagi avançat en la coordinació d'activitats preventives entre empreses".





Per aquesta raó, des de CCOO exigeixen a l'Administració que "es reactivi la Comissió de Seguretat i Salut Laboral del complex petroquímic de Tarragona, que no s'ha reunit des de l'inici de la pandèmia, i que incorpori els sindicats a les taules tècniques de revisió del PLASEQTA per poder realitzar aportacions per garantir que es compleixen les mesures i els protocols necessaris en cas de qualsevol incident, així com assegurar una bona coordinació entre les diferents empreses del polígon en matèria de seguretat per minimitzar riscos i garantir la seguretat de les persones que treballen al polígon i també de la ciutadania del Camp de Tarragona”.





En el seu comunicat, continuen parlant sobre "la prova pilot que properament durà a terme l'Administració per detectar núvols tòxics i fugides, en el marc del PLASEQTA" i apunten que "aquesta mesura s'havia d'haver dut a terme ja fa temps, no dos anys mé tard”. Així, lamenten "que no s'hagin tingut en compte els sindicats en la seva elaboració ni se'ls hagi informat, com a part interessada, de les mesures que s'estan desenvolupant en el marc d'aquest pla".





D'altra banda, afirmen que "no s'ha resolt el problema de la precarietat laboral existent al sector per l'externalització d'activitats a les principals empreses, una precarietat creixent que posa en risc la seguretat de totes les persones que treballen a la petroquímica i, de rebot, a la ciutadania de la zona".





Quant a IQOXE, CCOO denuncia que la direcció de l'empresa no ha canviat d'actitud ni ha fet cap mena d'autocrítica, que no hi ha una relació fluida amb la representació de la plantilla i que seguim denunciant incompliments per part de l'empresa en temes laborals i de seguretat.





Dit això, convoquen una concentració aquest divendres 14 de gener a les 18.15 hores a les portes de l'empresa. Serà aquest divendres quan faci dos anys de l'aniversari de l'accident d'IQOXE i per això, sindicats i entitats veïnals i socials exigiran més seguretat i una disculpa de l'empresa.