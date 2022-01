Concentració a La Canonja per demanar més seguretat dos anys després de l'explosió d'Iqoxe

Concentració aquest divendres davant de la planta d' Iqoxe de La Canonja /@EP







Unes 150 persones s'han concentrat aquest divendres davant la planta d'Iqoxe de La Canonja (Tarragona), on fa dos anys es va produir una explosió que va causar tres morts, i han demanat millorar les mesures de seguretat contra accidents químics.





La concentració, que ha començat cap a les 18.15 hores, ha inclòs un minut de silenci per les víctimes -van morir dos treballadors de la fàbrica i un veí del barri de Torreforta (Tarragona), i vuit persones més van quedar ferides-.





A més, han fet sonar una "sirena simbòlica" en record de les víctimes, i representants sindicals i veïnals i un treballador de l'empresa han demanat en diversos parlaments més seguretat per als treballadors de la indústria química i la resta de la ciutadania.





“Dos anys després, no ens oblidem d'Iqoxe, que encara no ha assumit la seva responsabilitat ni ha demanat perdó a les famílies, als treballadors ni als veïns”, han afegit.









"SORTIR CORRENT"



Han assegurat que, dos anys després de l'accident, no s'han fet avenços significatius en la millora de la seguretat i creuen que, si tornés a passar un incident similar, tornarien a limitar-se a “sortir corrent”, perquè consideren que no s'ha explicat millor com procedir en aquests casos.





Durant aquests parlaments, han defensat que el Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Tarragona (Plaseqta) “ha de ser una realitat; la seguretat dels veïns de Tarragona ha de ser una realitat”.