Dia mundial de la croqueta: Què cal saber?

Dia mundial de la croqueta / @EP





Per als amants del menjar, avui se celebra el dia mundial de la croqueta, un dels aliments més famosos de la gastronomia espanyola i que més passions aixeca. Per aquest motiu, avui diumenge, més que mai, és el dia perfecte perquè les croquetes siguin les grans protagonistes a taula.



PER QUÈ CELEBREM AVUI EL DIA MUNDIAL DE LA CROQUETA?







La data daquesta celebració no és aleatòria. Per conèixer la història de la croqueta cal remuntar-nos al 6 de gener de l'any 1817 , quan el xef de la cort de Lluís XIV, Antonin Cáreme, va preparar un sopar per al príncep d'Anglaterra i el Gran Duc Nicolau de Rússia. Al banquet va preparar una beixamel arrebossada amb una capa cruixent, la qual va ser batejada com a 'croquettes à la royale'.





Tot i això, no va ser fins el 16 de gener de 2015 quan es va celebrar per primera vegada el Dia Internacional de la Croqueta.





Es tractava d'una campanya de comunicació ideada pel restaurant 'La Croquetta' (del carrer Font del Berro 33 de Madrid), que es va tornar viral en poquíssimes hores i que va originar que quedés instaurada aquesta data com el dia dedicat a aquest deliciós i sempre apetitós menjar.





La invenció d'aquesta jornada dedicada a la croqueta és deguda a Cristina Barbero, fundadora i CEO de l'agència de comunicació 'Idees ben explicades', que va ser qui ho va idear, convertint-se en una gran campanya de màrqueting de la qual el primer any ja es van fer ressò més de mig centenar de mitjans de comunicació amb una gran repercussió a les xarxes socials.





QUINA ÉS LA RECEPTA CORRECTA?





Encara que existeix una infinitat de receptes per aconseguir l'elaboració perfecta d'aquest menjar, la base és la beixamel per a la qual n'hi haurà prou amb farina, mantega, llet i sal. Mentre que el farciment pot variar des de la carn, el peix, el marisc o les verdures. Per a l'empanat, en canvi, només necessitaràs ou i pa ratllat.