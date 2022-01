“Calle Amazonas”: viatge apassionat de Bernando Gutiérrez per infern i paradís alhora

L'Amazònia és un territori immens que s'estén de llarg a llarg de diversos països de l'Amèrica meridional, encara que principalment pel Brasil. Un univers selvàtic que conserva encara, malgrat la sobreexplotació, la desforestació i els genocidis patits per les seves poblacions indígenes en diverses etapes de la seva història, immenses riqueses naturals i, el que és més important encara, comunitats humanes primitives que conserven elements valuosíssims de la seva personalitat ancestral. Per l'Amazònia han viatjat colonitzadors, exploradors, científics, aventurers, facinerosos, negociants desalmats o utòpics, predicadors, però també escriptors i periodistes, com recull Bernardo Gutiérrez a “Calle Amazonas. De Manaos a Belém por el Brasil olvidado” (Altaïr), un llibre de viatges que inclou una antologia de textos d'alguns dels molts autors que han conegut i escrit sobre aquella immensa terra.









Viatjar per l'Amazònia no és fàcil per l'omnipresència de l'aigua i per això és important les vies fluvials, que són la millor via comunicació, ja que “els camins que no són rius són debacle, desolació i devastació”. Navegant per ells d'un lloc a un altre, l'autor va conèixer ciutats sorgides de forma més o menys espontània, robant espai a la selva, així com petits pobles, va conèixer formes de vida lligades a la natura i va intentar endinsar-se en la seva idiosincràsia dels naturals , cosa que ens és fàcil perquè “a diferència d'altres civilitzacions indígenes d'Amèrica… els pobles de l'Amazònia no van deixar un llegat escrit o esculpit a la roca sobre la seva cultura i història”. A sobre, la peripècia històrica d'aquests pobles va quedar greument alterada per una colonització inhumana: “la debacle indígena va ser total, la pólvora es va imposar al foc” i a Rio Negro, un dels afluents del riu mare, es va produir un genocidi de dos milions d'indis. Tot això el va portar a conèixer una realitat humana en què, juntament amb tribus, poques, que conserven tota la seva puresa, es detecta un intens mestissatge en què adquireix particular singularitat l'hagut històricament entre els cimarrons fugits de l'esclavitud i els autòctons. que els van rebre en general hospitalàriament- i que ha donat lloc a la figura del “cafuzo” (zambo).







Gutiérrez no només critica aquesta colonització portuguesa depredadora, sinó també l'acció missional, particularment la desenvolupada per les sectes evangèliques, però elogia en canvi el bisbe espanyol Pere Casaldàliga, que “entenia millor que ningú que a l'Amazònia cal mirar-la als ulls, observar-la com un tot, com una suma de variables desconegudes. Si la mirem amb anècdota, com a vegetació aïllada, com a simple font de recursos, com a catàstrofe de la història humana, com a intacte regne indígena, com a part i no com a un tot, mai l'entendrem”.







També posa en dubte la lenitat que ha presidit l'actuació dels organismes creats pel govern brasiler per a la defensa de les tribus indígenes, malgrat reconeix accions meritòries desenvolupades per altres. Com és el cas dels equips mòbils de fiscalització del Ministeri de Treball, un dels quals va poder acompanyar a la seva campanya per eradicar l'esclavitud que, en ple segle XXI, segueix practicant-se en algunes “fazendes” de les zones més remotes. Tal com passava a Sao Félix do Xingú, al sud del Pará, o a la “façana” del doctor Delio, on va assistir a l'alliberament de 37 sotmesos.





Fa referència al somni econòmic que va suposar l'explotació de l'hevea o planta de làtex, i de la traïció de l'anglès Wickman, que va portar llavors a la Gran Bretanya, d'on van passar a les colònies asiàtiques, en què es van produir a un preu molt més. econòmic, cosa que va suposar la ruïna de Manaus i la seva regió, i recorda el somni de Ford per recuperar aquesta explotació durant la segona guerra mundial, que el va portar a construir el poblat de Belterra; i acusa també la depredació dels seus recursos naturals, des de la dels boscos amazònics que, desforestats per al cultiu de soja, esdevenen a terra ermida per l'escassetat dels seus nutrients, fins a les conseqüències de l'explotació de les mines de bauxita.





Un viatge no exempt de perill, un d'ells, i no el menor, el de la “formiga do fogo”, però que va constituir una valuosa experiència perquè “l'Amazònia ens reflecteix, ens conté, ens posseeix. L'Amazònia pot ser un avern tètric, però també un cel lúcid, acollidor i entranyable. Quan la jungla és diabòlica, quan conté cobdícia set de poder o maldat en estat pur, és perquè està reflectint el món tal com és, Però la jungla, mirall del nostre alter ego salvatge, també pot ser un límpid paradís… L'Amazònia, el riu, no existeixen. Sóc jo, som tots, extraviats al fons de nosaltres mateixos, carn mortal que busca el seu espai en un buit de temps i aigua”.