La ramaderia regenerativa resisteix contra les macrogranges: "Amb cent cabres no puc competir contra deu mil"

Les declaracions del ministre de Consum carregant contra les macrogranges han provocat una allau de reaccions al voltant d'un debat on s'han radicalitzat les postures entre defensors i detractors d'aquest model. Galiciapress xerra amb ramaders, associacions ecologistes i sindicats en aquesta sèrie de reportatges per conèixer les dimensions d'aquest problema que a Galícia ha provocat el tancament de petites explotacions i una greu crisi ecològica.





Paula Jarque, ramadera a Vilariño de Conso amb la seva parella Antonio Tucci, atén Galiciapress per apropar-nos la realitat dels que enfronten les macrogranges i la contaminació, d'un model de ramaderia que semblava mort però que petites explotacions com la seva es resisteixen a abandonar.





A la Ramaderia Val do Conso intenten desmuntar l'argumentari que tota ramaderia és perjudicial per al medi. El seu model sostenible i regeneratiu tracta de lluitar contra el canvi climàtic i oferir al mateix temps un producte d'alt valor afegit, que no obstant ha de competir en un sector on la ramaderia industrial llença els preus per terra, fent molt difícil la rendibilitat de les granges familiars.





Paula Jarque, de la ramaderia Val do Conso | Foto: @ValdoConso





A Vilariño de Conso hi ha 395 vaques i 519 vilariñesos. Això suposa que, per cada veí, hi ha 0,76 caps. Si a això sumem les més de 100 cabres de la Paula i l'Antonio, resulta que hi ha molt més bestiar que habitants, cosa habitual en alguns punts del rural gallec. Paula i Antonio -de Madrid ella; de Nàpols ell- són dels últims en arribar a la parròquia de Sabuguido, en companyia de la seva petita, Gaia. Allà, als prats verds que ofereix la comarca de Viana, busquen aixecar la Ganaderia Val do Conso , un projecte ramader, ecològic i respectuós amb el medi ambient.





Són, amb les cabretes, un exemple de tenacitat i dedicació, apostant per un model que no fa tant era el mode de vida a Sotogrande, el llogaret on s'han establert, però que ara és poc més que el ressò d'un passat sepultat baix un model ramader voraç que a Ourense s'ha anat obrint buit en els últims anys a passos de gegant: la ramaderia industrial, amb macrogranges responsables de la contaminació dels aqüífers d'A Limia i del tancament de petites explotacions que, com aquesta de Val do Conso , tracten de barallar contra aquests gegants, com va fer al seu dia un altre pastor, fonda en mà, contra Goliat.





VILARINYO, LA TERRA QUE BUSCABEN

L'aventura de la Paula i l'Antonio va començar molt lluny de Vilariño de Conso. De fet, molt lluny de Galícia. Després de diverses experiències en explotacions alienes, aquesta parella va decidir provar sort a Extremadura en un primer moment, on el pla no va arrelar com els hauria agradat. “ Allà les petites ramaderies no tenen tant suport com a Galícia. Va arribar un punt en què no vam poder consolidar el projecte ”, relata la Paula.





Per l'experiència d'Antonio, assessor en ramaderia ecològica i regenerativa, van poder conèixer altres llocs, com aquesta zona del sud d'Ourense que els va acabar captivant. “Aquí vam veure que teníem possibilitats i ens vam embolicar la manta al capdavant: ho vam vendre tot a Extremadura i ens vam mudar”.





L'explotació d'Antonio i Paula té uns 140 caps de cabra gallega. Poden semblar-ne moltes, però són una gota d'aigua a l'oceà si les comparem amb alguns dels seus competidors. Una petita explotació com la seva, familiar, que tot just acaba d'alçar el vol, és la classe de model que la ramaderia industrial, i més concretament les macrogranges, ha aconseguit delmar els últims anys , amb la rendició de petits productors per la incapacitat de competir contra aquests colossos del sector.





UN DEBAT “NECESSARI”

Paula considera que el debat provocat per l'enrenou després de les declaracions del ministre Alberto Garzón al diari The Guardian resulta “necessari”, “tant si és interessat com si no”. “Ara mateix amb el focus posat en la sostenibilitat i el medi ambient, amb la intenció de revitalitzar els pobles que s'han quedat buits, és un debat que cal tenir”, incideix la Paula, alhora que recalca que sobre les macrogranges en concret “ no hi ha gaire debat” amb tots els estudis existents.









“ Ha de ser un debat amb criteri, amb menys assenyalament, que no condueix a res, però sí informatiu, que permeti al consumidor que aporti a l'hora de saber quin futur volem ”, afirma.





En una línia similar es mouen associacions del sector consultades per Galiciapress que, si bé van declinar participar al reportatge, insisteixen que és important recordar els exigents controls a què les autoritats sotmeten a les produccions ramaderes i que no hem de caure en l'error de considerar la ramaderia en intensiu i les macrogranges com a dos models idèntics, sinó que cadascú ve determinat per condicionants com la capacitat o el sistema productiu i que no totes les explotacions familiars són sinònim d'extensiu.





O UN O UN ALTRE

Tot i el necessari del debat, és inevitable triar entre dos models radicalment contraposats. En primer lloc “les ramaderies petites, que aprofitem els recursos marginals de l'entorn, que pasturem per les muntanyes, que ajudem a mantenir el paisatge, a mantenir controlada la vegetació, que estem arrelats als pobles i hi participem, que aportem vida a els municipis…”.









En segon lloc “les macrogranges, que són moltíssims animals tancats en un espai X, que produeixen moltíssimes deixalles de molt difícil gestió que poden produir contaminació, on treballen com a màxim vuit persones perquè compten amb sistemes molt mecanitzats…”.

Ara la qüestió és triar quina de tots és més beneficiós, si bé els estudis de sostenibilitat descarten completament la segona opció.





“ Preferim cinc treballadors per a 10.000 vaques o 100 famílies amb 100 vaques que generin teixit social i enriqueixin els llogarets ?”, raonen des de la Ramaderia Val do Conso, que com molts ramaders posen en dubte la falsa teoria que les macrogranges generen riquesa, sinó que acudeixen als pobles de l'Espanya buidada, aquells més necessitats i amb menys força per dir que no gairebé qualsevol projecte capaç de generar ocupació.





Però fins i tot aquí es troben amb l'oposició ferma dels veïns, com va passar recentment a Rairiz de Veiga , on la denúncia d'una família va aconseguir tombar el projecte per ampliar una explotació aviària, vinculada a Coren , que pretenia reunir prop de 50.000 pollastres. El projecte, paralitzat per la Justícia, comptava amb la llum verda de la Xunta.





“NO PUC COMPETIR CONTRA DEU MIL CABRES”

Veiem que el preu a pagar és massa alt en la majoria de casos, ja que ni mediambientalment no és rendible ni permet rivalitzar les explotacions veïnes en igualtat de condicions. Les macrogranges el que aconsegueixen és llençar per terra els preus fent impossible que productes com els de la Paula arribin als consumidors, especialment a aquells amb menys poder adquisitiu i que miraran sempre el preu per sobre del valor nutricional del producte en si o de la qualitat del mateix .





D'altra banda, la Paula subratlla que potser les macrogranges no siguin tan rendibles com poden semblar. “Si fem números i comptem amb les contaminacions que produeixen, els medicaments que utilitzen, amb la contaminació en origen dels mateixos pinsos importats… Si comptabilitzem tot, potser no surt tan barata aquesta carn ”, sospesa.





Malgrat tot, a l'estructura del mercat actual, la Paula admet que se'ls fa molt difícil competir contra preus tan baixos: “Amb cent cabres no puc competir contra cinc mil o deu mil. El que fan és menysprear la meva feina amb arguments com 'amb aquests preus només podrien menjar carn els rics' en un debat que ens perjudica moltíssim els petits ramaders”.





