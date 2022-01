Mor un conductor a Ulldecona en sortir-se de la carretera

Mossos /@EP





Un conductor ha mort aquest dimecres a la tarda en sortir de la via el seu vehicle a Ulldecona (Montsià) per causes que s'investiguen, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). Els fets han tingut lloc cap a un quart de sis de la tarda al quilòmetre 10,4 de la carretera TV-3319. La víctima viatjava sola en l'automòbil.





Arran de la incidència s'han activat dues patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). L'SCT informa que en el que va d'any han mort cinc persones a les carreteres interurbanes de Catalunya.