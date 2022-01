Álvarez (UGT) diu que la reforma laboral "és la de Pedro Sánchez" i demana als partits recolzar-la

Pepe Álvarez @ep





El secretari general d' UGT , Pepe Álvarez, ha assegurat que la reforma laboral està avalada pel president del Govern i ha demanat als grups parlamentaris recolzar-la: “És la reforma de Pedro Sánchez , perquè en realitat en aquests 14 acords que hem signat el president del Govern sempre hi ha un moment clau en què intervé".





"Algunes vegades perquè hi ha discrepàncies dins del Consell de Ministres. I a la reforma laboral tampoc va ser diferent", ha dit en una entrevista a 'La Vanguardia' en preguntar-li si la reforma porta la firma de la vicepresidenta i ministra d'Afers Econòmics, Nadia Calviño, o de la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz.





Per Álvarez, seria incomprensible que el Congrés dels Diputats no aprovés la reforma laboral, després de l'acord entre sindicats i patronal, i ha demanat als grups parlamentaris ser conscients que no és un debat abstracte --perquè afecta els sous-- i les condicions de treball-- i que "no es despatxa amb una frase o amb un tuit més o menys encertat".





A més, ha mantingut que la negociació sobre el marc laboral no està tancada: "Obrirem taula de negociació per tocar altres apartats que no hi són: bàsicament l'acomiadament col·lectiu, és a dir, els ERO, perquè Espanya té ara una metodologia absolutament oberta, la més liberal d'Europa”.





Davant les crítiques dels sindicats ELA i CIG, que asseguren que un cop tancada la reforma no es tornarà a obrir , ha dit que té la sensació que "fan el mateix que el PP, que abans de llegir-ho ja diuen que no", una cosa que ha titllat d'inacceptable al sindicalisme.





TEMPORALITAT





Segons Álvarez, la lluita contra la temporalitat va ser "un dels punts que va costar més consensuar, perquè és dels més complexos i suposa de fet un canvi cultural", i que les mesures acordades la reduiran prop de 10 punts el 26% al que ara, que la Comissió Europea ha demanat rebaixar.





Per això --ha defensat-- caldrà intensificar el control de la Inspecció de Treball, després de no introduir la reforma "sancions molt dures en els supòsits de contractació irregular, perquè calia mantenir el consens".





D'altra banda, ha defensat que amb el Salari Mínim Interprofessional (SMI) no hi ha cap expectativa que no sigui els 1.000 euros amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener : “I aquí és on ens quedarem. Tinc la sensació que aquesta és la mateixa música que té el Govern”.





SALARIS I INFLACIÓ





Pel que fa als sous, ha sostingut que la seva estratègia és "la de pujar de manera racional els salaris i conjugar-ho amb una clàusula de revisió perquè, si la inflació preval, a finals d'any els salaris puguin recuperar el que han perdut".





"Estem amb moltíssims convenis oberts. Jo crec que hi ha un clima en què començarà a créixer una conflictivitat d'una certa magnitud. Ho hem vist ja a Cadis, però ara hi ha uns quants casos de convenis en què si s'ha de anar a una negociació pura i dura generaran conflictivitat al país", ha afegit.





En aquest escenari, es plantegen "recuperar l'acord de negociació col·lectiva, que d'alguna manera sigui la base que permeti una negociació fluida i el menys conflictiva possible" , i creu que la CEOE ara pot estar disposada.





També ha defensat l'aposta per utilitzar com a referència l'IPC mitjà (3,1%) en lloc de l'interanual (6,5%) --que, segons ha admès, sempre ha estat la reivindicació dels sindicats--: "Si no posem una mica de moderació, el que aconseguirem és que hi hagi sectors que arribin al 7%, que seran els de sempre, els sectors on tenim més presència sindical, però tindrem molts sectors que no passin del 2%”.





Per això, plantegen una clàusula amb augments entre el 4 i el 5% mitjançant acords interprofessionals, una xifra que segons Álvarez estan pendents de tancar amb CCOO.