Suspeses les declaracions previstes aquest divendres per presumpta corrupció als Bombers

El Jutjat d'Instrucció 14 de Barcelona ha suspès aquest dilluns les declaracions previstes aquest divendres per presumpta corrupció al servei de manteniment de la flota de vehicles dels Bombers de la Generalitat sense assenyalar una nova data.





En un comunicat, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha explicat que la causa està oberta per presumpta corrupció, malversació, prevaricació i falsificació de document públic, i que s'està investigant set persones, entre les quals hi ha el que fos director del servei d'extinció fins al juny del 2021, Manel Pardo, i l'actual director general de Prevenció, Joan Delort.









Han explicat que el procediment està obert des del mes de novembre passat arran d'una denúncia presentada per la Fiscalia contra diverses persones vinculades al cos de Bombers de la Generalitat.





En una entrevista, l'exconseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha explicat que els serveis jurídics van detectar presumptes irregularitats en algunes factures del cos i ho van comunicar a la Secretaria General, que, alhora, els ho va comunicar al mateix Sàmper.





"Si arriben unes factures a la meva taula que presumptament tenen irregularitats, que estan inflades, que els conceptes no s'adeqüen al que s'ha fet, això per si mateix ja és un delicte de falsedat en document públic o privat. Estic convençut que les persones investigades no tenen res a veure amb això. Crec que és una mala praxi”, ha manifestat.