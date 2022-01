Mobile World Congress 2021 /@EP





Falta poc més d'un mes per a una nova edició d'un dels congressos més importants per a la ciutat de Barcelona, el Mobile World Congress (MWC), i el director general de GSMA -la patronal que organitza l'esdeveniment- Mats Granryd, ha pronosticat aquest dilluns que el Mobile d'enguany aconseguirà uns registres "no gaire allunyats" respecte a les edicions prepandèmia, si bé no els recuperarà encara.





En una entrevista concedida a Mobile World Live, el mitjà de comunicació de GSMA, Granryd ha assegurat que la fira - que tindrà lloc entre el 28 de febrer i el 3 de març- serà "un molt bon esdeveniment", "meravellós", amb "molta gent i molta energia", malgrat l'actual incidència del coronavirus.





El passat 10 de gener, el conseller delegat de GSMA, John Hoffman, ja va assegurar en una carta oberta que el congrés se celebrarà sense canvis, seguint els protocols que ja s'havien previst, sempre que les autoritats no sol·licitin alguna modificació.





Granryd ha afirmat que entre els més de 1.000 ponents ja programats només "un petit percentatge" donarà la seva conferència en format virtual, mentre que la gran majoria estaran presencialment a Barcelona. Igualment, més de 1.500 empreses exhibiran els seus productes al saló, d'acord amb les paraules del director general.









SENSE L'OPCIÓ DE POSPOSAR





El congrés es durà a terme "de forma responsable" i amb les mesures de seguretat adequades, ha afegit Granryd, i ha defensat la necessitat de no posposar l'esdeveniment perquè això generarà més "preocupació" de l'actual. En un món cada vegada més depenent de la tecnologia, actes com l'MWC són necessaris, ha apuntat.





L'MWC no es va celebrar el 2020 a causa de la covid-19, mentre que l'edició de l'any passat es va dur a terme a mig gas (amb uns 27.000 assistents, lluny dels 100.000 d'altres anys) i de manera semipresencial.





El 2021 per tal de garantir un "espai segur" l'organització es va encarregar d'efectuar, al costat de Quirón Salut, proves diagnòstiques per a tots els assistents en un moment en el qual encara no s'havia generalitzat la vacunació. Una altra mesura va ser l'obligatorietat de dur una mascareta FPP2.





PISTES PER AQUEST ANY





En l'edició de 2022 seran els congressistes els qui hauran de certificar mitjançant l'aplicació del congrés que o bé estan vacunats, o s'han recuperat de la malaltia o compten amb un test amb resultat negatiu.





Segons les dades facilitades la setmana passada pel Gremi d'Hotels de Barcelona, els hotels de la ciutat ja tenen 10.000 reserves d'habitacions de cara al MWC 2022, deu vegades més que les que tenien per les mateixes dates pel de l'any passat.





Fa dues setmanes, la multinacional japonesa Sony va anunciar que no participarà de forma presencial en l'edició d'aquest any del Mobile, una baixa que ha portat GSMA a subratllar que el congrés compta amb l'"aclaparant suport de la indústria".