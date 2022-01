El retard del Perte posa en perill el futur de les fàbriques i de l'automoció espanyola

Per part seva, el grup Volkswagen ha de decidir el lloc de fabricació de la seva nova generació de cotxes elèctrics. Però si el Govern no mostra interès, la fàbrica de Landaben, a Navarra, que optava per algun model nou de cotxe electrificat, podria tenir el futur a mitjà termini hipotecat. Precisament, fa pocs dies la fàbrica de VW va anunciar la incorporació a la fabricació de cotxes elèctrics de les plantes de Zwickau, Emden, Hannover i Chattanooga aquest mateix any. Cosa que no afavoreix precisament tampoc les instal·lacions de Seat de Martorell , així mateix preparada per rebre models electrificats del grup VAG.





EL PERILL DE FORD





El mateix es pot dir de la Ford d'Almusafes, que dóna feina a 6.000 persones i que es juga el seu futur davant de la planta alemanya de Saarlouis. Ford ha anunciat que el 2030 només vendrà cotxes electrificats i si bé és cert que a València es produeixen híbrids i híbrids endollables, no té assignat cap model elèctric pur i només queden per assignar dos vehicles d'aquest tipus del que vol fabricar fins al final aquesta dècada. La decisió sobre aquests dos projectes es prendrà pel que sembla abans de l'estiu i no hi ha notícies que el Govern espanyol s'hagi mogut sobre això. Almusafes fabrica actualment el Kuga, que és el gruix de la seva producció, a més del Mondeo, Galaxi i S-Max. Però aquests tres darrers deixaran de fer-se durant l'any que ve. Quedarà tota la factoria només per al Kuga, cosa que la farà econòmicament inviable. No sembla impossible pensar que, en un futur a mitjà o llarg termini, Ford pogués abandonar Almusafes , com ja va tancar la fàbrica de Bèlgica fa més d'un lustre.