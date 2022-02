Detingut un dels ramaders que van assaltar l'Ajuntament de Llorca

Moment en què els manifestants accedien a l'Ajuntament de Lorca /@EP





El ramader arrestat aquest dimarts per l'assalt al ple de l'ajuntament de Llorca es va lliurar voluntàriament a la policia local, segons han confirmat fonts policials.





L'home, del qual no ha transcendit l'edat ni la identitat, va agredir presumptament un agent durant els incidents a l'edifici del Centre de Desenvolupament Local, habilitat per la pandèmia com a seu de les sessions plenàries i davant el que es van concentrar al matí d'aquest dilluns diversos centenars de ramaders, dels quals 30 van burlar el cordó policial i van accedir a l'edifici entre crits i amenaces.









El detingut va arribar en un furgó de la Policia Local a la comissaria de la Policia Nacional, que instrueix les diligències pels desordres públics de la manifestació del sector ramader i que coordina la investigació.





La imatge de l'arrestat sense mascareta capturada per les càmeres de seguretat i els vídeos realitzats amb telèfons mòbils durant l'assalt haurien facilitat la identificació als agents i n'haurien afavorit l'entrega voluntària. Les investigacions conjuntes de Policia Local i Nacional continuen obertes i no es descarten noves detencions.