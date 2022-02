Espadaler demanarà restituir el màxim responsable de la Comissaria General de Recerca Criminal dels Mossos

Ramon Espadaler demanarà aquesta tarda mitjançant la moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Cos de Mossos d'Esquadra/@EP







El secretari general d'Units per Avançar i diputat del GP Socialistes i Units per Avançar al Parlament de Catalunya, Ramon Espadaler demanarà aquesta tarda al Parlament mitjançant la moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el Cos de Mossos d'Esquadra restritueixi al màxim responsable de la Comissaria de Recerca Criminal dels Mossos d'Esquadra, l'intendent Toni Rodríguez si les causes del seu cessament " se sostenen únicament en qüestions d'estil de direcció, tal com va reconèixer al seu dia el responsable del Cos" .





Poc després de la destitució del major Trapero es van succeir els cessaments a la cúpula policial dels Mossos. Un dels relleus més cridaners va ser el del màxim responsable de la Comissaria General de Recerca Criminal (CGIC) dels Mossos, l'intendent Toni Rodríguez , que havia liderat la CGIC –primer com a subcap i després com a cap–. Anteriorment havia estat molts anys dins de la Divisió de Recerca Criminal dels mateixos Mossos d'Esquadra.





Cal recordar que el major Trapero va estar al capdavant dels casos que els Mossos van assumir com a policia judicial relacionats amb organitzacions criminals corrupció i tràfic de persones







Des de la Conselleria d'Interior, Joan Ignasi Elena va informar en roda de premsa que la pretensió era que els nous noms estiguessin menys vinculats amb els comandaments més habituals a la trajectòria de Trapero. Un argument que pretenia explicar que Rodríguez deixés de ser la cara visible de la investigació criminal del cos de Mossos a Catalunya.