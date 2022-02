​Sindicats de Seat reclamen un conveni que eviti l'acomiadament de 2.400 treballadors

El futur del sector de l'automoció passa per la transformació cap al cotxe elèctric. I encara que això tingui molts avantatges, com que aquest tipus de vehicles no consumeix combustibles, no contamina o que amb ells la conducció és més còmoda, també té inconvenients. Almenys, en té per als que actualment treballen en la producció d'automòbils: el cotxe elèctric té menys peces que un cotxe de combustió i, per tant, necessita menys mà d'obra.





Aquesta mateixa setmana recollíem a Catalunyapress una informació d'un estudi d'EY-Eurelectric: actualment circulen per les carreteres d'Europa 3,3 milions de vehicles elèctrics, però s'espera que d'aquí al 2035 la xifra pugi fins a 130 milions. Així doncs, encara que aquest creixement no es preveu d'un dia per l'altre, sí que ho fa a mitjà termini i posarà en perill molts llocs de treball.











Dos treballadors a la línia de producció de Seat /@EP





ELS SINDICATS DE SEAT RECLAMEN UN CONVENI JUST





Tant és així que des de Seat han comunicat als sindicats que representen els seus treballadors que la producció de cotxes elèctrics es traduirà en un 30% menys d'hores de fabricació al sector de l'automoció. Així doncs, tenint en compte que Seat compta amb 8.000 treballadors a la part de producció de les seves instal·lacions de Barcelona, això podria suposar que en qüestió de cinc anys 2.400 treballadors siguin acomiadats.





Encara que sens dubte, per a Matías Carnero, president del comitè intercentres i secretari general d'UGT de Seat, en aquesta negociació el centre que més llocs de treball té a l'aire és El Prat, del qual viuen 1.200 famílies que es dediquen a la producció de motors de combustió. “Si no s'aconsegueix res es pot produir el tancament de la planta del Prat”, va declarar.









Des d'UGT esperen que aquesta situació quedi aclarida i solucionada al 20 Conveni Col·lectiu. Així ho ha explicat a Catalunyapress Matías Carnero: "Estem en una negociació col·lectiva, de la qual el dia 23 tenim la següent reunió i en què espero que l'empresa doni les dades clares del sobrant de treballadors ".





Com esmentàvem, Carnero ha afirmat a aquest mitjà que l'empresa "anuncia el 30% menys de feina", per la qual cosa per a ell "aquest conveni té una peculiaritat i és aquesta, que hi ha un risc de pèrdua d'ocupació respecte a l'electrificació del cotxe, cosa que passarà a tot el sector de l'automoció", no només a les línies de producció de les instal·lacions de Barcelona.





Així, té clar que des dels sindicats lluitaran per aconseguir mantenir aquests llocs de treball. “Hem de fer un conveni assenyat. El conveni ha de ser equilibrat, just per a totes les parts”, ha conclòs.





SEAT TREBALLA PER AUGMENTAR ELS VOLUMS DE PRODUCCIÓ"





El passat 9 de febrer, des de CCOO i UGT van emetre un comunicat conjunt en què parlaven del que fins ara s'ha esmentat: "CCOO i UGT no entenem que es parli d'un possible excedent de plantilla durant la vigència del 20 Conveni i que no es donin xifres, ni quines són les alternatives industrials o de models de vehicles, que ens han de permetre garantir el manteniment de l'ocupació, per aquest motiu hem situat que no s'han de realitzar ni eficiències ni aplicar mesures de flexibilitat fins a la signatura del 20è Conveni Col·lectiu".





"Som conscients que el sector de la interlocutòria està immers en una transformació sense precedent com a conseqüència de l'electro-mobilitat sostenible. Transformació que a més ha de ser justa posant les persones al centre, cosa que sembla no tenir com a objectiu la RE, vist les propostes que han situat aquest dia 9 de febrer”, van continuar.











Tot i això, portaveus de Seat van dir que encara que "la transformació per produir cotxes elèctrics comporta una reducció del 30% d'hores de fabricació en comparació amb un model de combustió, això no significa necessàriament que derivi en el 30% de reducció de la plantilla". En aquesta línia, han afegit que estan treballant per "augmentar els volums de producció en els propers anys i poder compensar parcialment aquesta disminució".