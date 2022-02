Cambray es reuneix amb els sindicats acampats a la Conselleria contra el calendari escolar

El conseller dEducació, Josep Gonzàlez-Cambray /@EP







El conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, es reunirà aquest divendres al matí amb els diferents sindicats educatius que han passat la nit a l'edifici de la Conselleria per protestar, entre altres coses, contra l'avenç del curs escolar a Catalunya consideren que s'ha decidit unilateralment i sense diàleg amb els treballadors.





Segons han confirmat fonts del departament a Europa Press, la reunió amb Ustec-Stes, CCOO, Intersindical-CSC, Aspepc-Sps i UGT es farà a les 10 hores.





Una trentena de persones han dormit a la Conselleria " sense incidents ", després que aquest dijous irrompessin a l'edifici protestant perquè l'avenç de l'inici de curs afecta els seus drets laborals, cosa que el departament nega i demana debatre en espais institucionals com les taules sectorials o el Consell Escolar de Catalunya.





A més, hi ha altres accions de Cambray que no han acontentat els sindicats. Primer va dir que eren falses les opinions de més de 4.000 treballadors i treballadores recollides en una enquesta elaborada per UGT. Poc després, va anunciar unilateralment la intenció d'exigir el nivell C2 de català a tot el personal docent. Ara, anuncia de manera unilateral la decisió del canvi del calendari escolar”, escrivien en un comunicat des d'UGT.





Per tot això, Jesús Orellana, responsable d'Educació de la UGT del Baix Llobregat va explicar a Catalunyapress: " Estem demanant la dimissió del conseller d'Educació ".