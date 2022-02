El sou del president del Sabadell el 2021 va ser de 9,3 ME

Sucursal del Banc Sabadell | @EP





Josep Oliu , president del Banc Sabadell , va rebre 9,3 milions d'euros el 2021 segons consta a l'Informe anual sobre remuneracions de l'entitat remès aquest divendres a la Comissió Nacional del Mercat de Valors ( CNMV ). En concret, Oliu va percebre 1.798 milions d?euros a la qual s?afegeix una remuneració per sistemes d?estalvi de 7.408 milions i 71.000 euros per benefici brut de les accions.





Per part seva, César González-Bueno , conseller delegat de l'entitat, que va assumir el càrrec el març del 2021, va percebre 1.904 milions segons l'informe de remuneracions del consell. remès al supervisor borsari. Per part seva, Jaime Guardiola , que va ser rellevat del seu càrrec per González-Bueno, va percebre en el seu últim any un total de 24.309 milions d'euros. D?aquesta quantitat, 374.000 euros corresponen amb la retribució en metàl·lic, 53.000 per benefici brut de les accions i el gruix del total, 23.882 milions amb la remuneració per sistemes d?estalvi.





En conjunt, els membres del Consell del Sabadell van percebre l'any passat 44,6 milions d'euros. Això suposa una pujada considerable respecte als 6,7 milions del 2020 a causa del cost extraordinari que va suposar la sortida de l'exconseller delegat Jaime Guardiola i de l'exsecretària del Consell, María Jose García Beato .