Carles Riera (CUP) substitueix Juvillà com a secretari tercer de la Mesa

Carles Riera a la Taula del Parlament / @Ep





El ple del Parlament ha elegit el diputat de la CUP Carles Riera com a secretari tercer de la Mesa en substitució de l'exdiputat Pau Juvillà, que va deixar el càrrec a la Mesa per malaltia i que després va perdre el seu escó per ordre de la Junta Electoral Central (JEC ).





En una votació mitjançant vot nominal i per papereta a l'urna, Riera ha sortit elegit amb el suport de 71 diputats, mentre que 46 han votat en blanc; els 11 de Vox han donat suport a la seva diputada María García Fuster, i un vot ha estat nul, en què estava escrit el nom de l'exconseller Jordi Turull.





Després de la votació, Riera ha ocupat el seu lloc a la Mesa i ha saludat els seus membres, inclosa la seva presidenta, Laura Borràs, en un ple on ha acudit Juvillà, des de la bancada del públic.





Es tracta del quart canvi en membres de la Mesa des que es va constituir en mall de l'any passat: Aurora Madaula va substituir Jaume Alonso-Cuevillas (Junts) a l'abril; Alba Vergés va ocupar el lloc d' Anna Caula (ERC) al juny, i Assumpta Escarp va rellevar Eva Granados (PSC-Units) a l'octubre.