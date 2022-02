La llengua catalana perd 280.000 parlants

Pacte Nacional per la Llengua / @Ep





El col·lectiu de parlants habituals en català va perdre 280.000 parlants entre 2003 i 2018, segons es desprèn de l'informe acadèmic que la Secretaria de Política Lingüística de Cultura ha presentat en la primera reunió del Pacte Nacional per la Llengua, una trobada amb representants del Govern, partits polítics i entitats de la llengua.





L'informe fa un diagnòstic de la situació del català i suposa l'inici del procés participatiu del Pacte per a blindar el seu ús a Catalunya, segons ha explicat el secretari general de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila.





Aquest informe ha estat coordinat pels membres del Institut d'Estudis Catalans (IEC) Isidor Marí i Miquel Àngel Padilla i realitzat per acadèmics de diverses universitats catalanes, i pretén oferir una "interpretació coherent" i objectiva de la situació de la llengua a Catalunya, tenint en compte el seu context plurilingüe i multicultural.







En ell s'hi estudia la situació demogràfica, demolingüística i jurídica del català, així com el seu ús en el sector socioeconòmic, laboral, sanitari i educatiu, en els mitjans de comunicació i en les indústries culturals; també aborda el català i el repte digital.







També s'adverteix d'una reculada general en l'ús del català: entre 2003 i 2018 l'ús mitjà va baixar 7,4 punts percentuals, passant del 48,5% al 41,1%.





Davant aquesta situació, s'aposta per una reforma constitucional o una reinterpretació del model lingüístic i de la normativa estatal, i per garantir que el català passi a tenir estatus de llengua oficial a la Unió Europea. Vila ha defensat que si bé la situació del català "no està en perill d'extinció imminent, sí que presenta tendències preocupants", i ha advertit que les circumstàncies i el marc actual no afavoreixen el seu aprenentatge.