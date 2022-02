El Rei es retrobarà amb Aragonès demà a Barcelona pel Mobile

Trobi de Pere Aragonès, president de la Generalitat i el Rei, Felip VI | @EP





El Rei Felip VI torna demà a Barcelona on serà la seva primera visita a la ciutat aquest any i durant la qual tornarà a coincidir amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès , com ja ha passat en algunes ocasions anteriors.





Don Felipe i Aragonès tornaran a veure's les cares amb motiu del sopar organitzat el diumenge previ al Mobile World Congress (MWC) , que arrencarà dilluns i que inaugurarà el monarca. La Generalitat ha confirmat que a la cita acudiran tant Aragonès com el vicepresident, Jordi Puigneró .

El president de la Generalitat va justificar la seva presència aquest dimecres davant dels diputats catalans. Davant dels dubtes plantejats per la CUP per la seva decisió, va argumentar que no vol que el Rei condicioni el president de la Generalitat per assistir a actes que considera importants per a Catalunya. "No deixaré que em desplaci en l'exercici legítim de les meves funcions de representació del país", va remarcar.





Aragonès i el Rei van coincidir al juny a la reunió anual del Cercle d'Economia i al World Mobile Congress (WMC) . El president de la Generalitat no només va assistir a l'acte del Cercle d'Empresaris en què hi havia el monarca el 16 de juny sinó que es va veure forçat a haver de saludar-lo, encara que no el va rebre en arribar. El 27 de juny es van tornar a veure a la segona cita.

Tots dos es van veure per última vegada el 29 de novembre a l'acte de Foment Treball de lliurament de les seves Medalles del 250è aniversari de la patronal. En aquesta ocasió, encara que Aragonès no va participar en el besamans al monarca, sí que el va saludar i fins i tot va xerrar breument amb ell. A més, tots dos van compartir taula juntament amb altres autoritats, encara que asseguts de forma enfrontada ia distància.