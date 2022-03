El Moviment de Residències de Catalunya denuncia el servei precari que hi ha a les residències catalanes

Dona major resident a una de les residències d'Espanya | @EP





El Moviment de Residències de Catalunya s'ha manifestat aquest divendres a les portes de la residència SOPHOS a Sant Joan Despí per denunciar el servei precari que es presta als usuaris des de l'aparició del Covid-19. Cipriano ha estat qui ha liderat aquesta manifestació a les portes de la residència on la seva mare va morir durant la pandèmia. "Va morir com moltes persones en aquest país. Abandonada i sense una assistència mèdica com el dret que té qualsevol ciutadà" assevera Cipriano.





Les morts a les residències de Catalunya han estat molt elevades i és per això que ara el Parlament de Catalunya ha decidit obrir una comissió per saber què va passar a les residències de gent gran durant la pandèmia del coronavirus. Allà hi han mort més de 9.000 persones. Els grups parlamentaris d' ERC, JuntsxCat i PSC han aprovat aquest dimecres la creació d'un grup de treball format per experts designats pels partits, que haurà d'aclarir què va fallar als centres, qui té responsabilitats directes i què cal fer mai que torni. a passar













"El que ara necessita l'atenció a la gent gran és que fem un bon diagnòstic, una bona anàlisi, però per treure'n propostes, millores. Hem de ser propositius, no punitius", demana Montserrat Solé , membre de la junta de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia de l´Acadèmia de Ciències Mèdiques i especialitzada en atenció clínica dels residents.





Amnistia Internacional també compta amb experts que fa temps que investiga la vulneració de drets humans en els geriàtrics. "Nosaltres pensem que la comissió d'investigació era la millor opció , sobretot per donar veu a les famílies, però benvinguda sigui qualsevol iniciativa parlamentària que obre la porta a parlar del que ha passat".