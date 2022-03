PP I Vox continuen sense arribar a un acord

El candidat de Vox a la presidència de les Corts de Castella i Lleó, Juan García-Gallardo @ep







PP i Vox segueixen a aquesta hora de la nit sense acord, a poc menys de 15 hores de la constitució de les Corts, aquest dijous a les 12.00 hores, ja que el candidat de la formació d'Abascal a la Presidència de la Junta i procurador electe per Valladolid, Juan García-Gallardo , ha informat que els populars "s'"empenyen a negar" el mateix tracte que va donar al seu soci anterior, Ciutadans".





A través del seu compte de Twitter, García-Gallardo ha escrit que el PP "s'entesta a negar als votants de Vox el mateix tracte que va donar al seu anterior soci" i ha publicat la proposta d'aquesta formació 'per a un acord base per a la Legislatura' i on es recull que la Presidència de la Junta i sis de nou conselleries recaurà al PP mentre que la vicepresidència del Govern autonòmic, la Presidència de les Corts, la secretaria tercera i les sis conselleries serien assumides pels d' Abascal .









En aquest mateix missatge, García-Gallardo ha escrit: "Encara està a temps de rectificar i acceptar aquesta proposta o, en cas contrari, explicar als seus votants per què no ha volgut aquest Govern per a CyL".







A la proposta de Vox d'un acord base, es recullen set punts que seran eix del Govern de coalició i que són: Vigilar i defensar la igualtat de tots els ciutadans de Castella i Lleó; promoure la solidaritat entre tots els territoris d'Espanya i enfortir el paper de les províncies i els municipis; reivindicar la història comuna com a element integrador per a la reconciliació; i la defensa del camp, la industrial, el comerç i el territori davant de la Unió Europea.





També es recull l'impuls a totes les capacitats productives i dels recursos disponibles a la Comunitat; el compromís amb el món rural i les oportunitats de desenvolupament i la garantia d'uns serveis públics de qualitat compatible amb la reducció d'impostos autonòmics.