L'atac a les instal·lacions mèdiques de Mariúpol desperta indignacions internacionals

Infermeres en un hospital ucraïnes /@EP





Les forces de Rússia van bombardejar aquest dimecres diverses instal·lacions mèdiques de la ciutat de Mariúpol, que es troba en el sud-est d'Ucraïna i la conquesta de la qual és clau per a les aspiracions de Rússia d'unir la península de Crimea amb els territoris rebels del Donbass.





Pavló Kirilenko, de l'administració militar regional de Donetsk, ha informat que les tropes russes a la zona han atacat un hospital de maternitat, un centre mèdic i d'altres instal·lacions sanitàries, en un comunicat difós a través de Facebook.









"Russos, no només heu creuat la línia del que és acceptable en les relacions entre Estats i pobles sinó que heu creuat la línia de la humanitat", ha avisat Kirilenko. De moment, no s'han de lamentar morts --ha informat-- si bé hi ha 17 persones ferides.





El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha condemnat els atacs aeris i ha qualificat la situació d'"atrocitat". "Hi ha gent, nens, sota els enderrocs. Quant de temps més seguirà el món sent còmplice i ignorant el terror? Declareu ara mateix la zona d'exclusió aèria! Atureu la matança! Teniu el poder però sembla que esteu perdent humanitat", ha manifestat en el seu compte de Twitter.





Per la seva banda, el ministre d'Exteriors ucraïnès, Dmitró Kuleba, ha instat la comunitat internacional a intervenir davant el setge a la ciutat, on unes 400.000 persones són ostatges de les tropes russes.





En un missatge difós a Twitter, ha demanat a Occident que recorri a la força per "aturar aquesta guerra bàrbara contra civils i nadons" i ha insistit que Rússia "bloqueja l'ajuda humanitària i l'evacuació" de civils a la ciutat, on "els bombardejos indiscriminats continuen". "Prop de 3.000 nadons necessiten aliments i medicines. Demano al món que actuï", ha afegit.





El tinent d'alcalde de Mariúpol, Serhiy Orlov, ha traslladat a la cadena britànica BBC la seva perplexitat davant el bombardeig rus d'instal·lacions mèdiques. "No entenem com és possible en la vida moderna bombardejar un hospital infantil", ha dit.





RESPOSTA INTERNACIONAL



L'atac a les instal·lacions mèdiques de Mariúpol ha despertat la indignació de diversos dirigents internacionals. El primer ministre britànic, Boris Johnson, ha considerat que "hi ha poques coses més depravades que atacar els vulnerables i indefensos".





En un missatge a les seves xarxes socials, Johnson ha remarcat que el seu Govern està avaluant la possibilitat de prestar més suport a Ucraïna perquè es pugui defensar d'atacs aeris i ha assegurat que el Regne Unit farà que el president rus, Vladímir Putin, "rendeixi comptes pels seus terribles crims".





En la mateixa línia, la ministra d'Exteriors britànica, Elizabeth Truss, ha dit que l'atac és "absolutament abominable" i s'ha adherit a les paraules del primer ministre sobre un possible reforç de la capacitat antiaèria d'Ucraïna.





Per la seva banda, els Estats Units se sumen a la condemna del que han qualificat d'atac "atroç i bàrbar" contra innocents en un hospital infantil d'Ucraïna.





La sotssecretària d'Estat dels Estats Units, Wendy Sherman, ha mostrat la seva indignació a Twitter davant l'atac, que l'ha deixada "horroritzada, indignada i amb el cor trencat pels informes creïbles que un atac aeri rus ha destruït un hospital de maternitat i de nens en Mariúpol".





El portaveu de la Secretaria General de Nacions Unides, Stéphane Dujarric, ha lamentat els recents incidents a Mariúpol i ha reiterat la crida al "cessament immediat dels atacs contra instal·lacions mèdiques".





"L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha demanat el cessament immediat dels atacs contra instal·lacions mèdiques, hospitals, treballadors de la salut i ambulàncies. Cap d'ells hauria de ser un objectiu", ha assenyalat Dujarric, segons recull la cadena CNN.





UNICEF TEM "EL PITJOR"



El Fons de Nacions Unides per a la Infància (UNICEF) ha alertat que l'atac ha deixat soterrats "nens i dones de part", la qual cosa fa que l'organisme temi "el pitjor".





"Horroritzats per l'atac a l'hospital matern infantil de Mariúpol (...) Encara no sabem el número de víctimes, però ens temem el pitjor. Pau ara", ha demanat l'organisme a les seves xarxes socials en una publicació amb una imatge amb el missatge 'Els hospitals no són un objectiu'.





Unicef ha indicat que, si aquestes informacions es confirmen, es posaria encara més de manifest "l'horrible número de vícitimas que aquesta guerra està causant en els nens i famílies d'Ucraïna". En menys de dues setmanes ja han perdut la vida 37 menors i 50 més han resultat ferits, mentre que "més d'un milió" que ja han fugit del país.





"Els atacs contra la població civil i les infraestructures civils --inclosos els hospitals, els sistemes d'aigua i sanejament i les escoles-- són inconcebibles i han de cessar immediatament", han insistit.





Unicef ha reiterat la crida a un alto el foc immediat i ha instat les parts a "respectar les seves obligacions en virtut del Dret Internacional humanitari" per protegir els menors. "Els nens necessiten desesperadament la pau ara", ha conclòs l'organisme de Nacions Unides.