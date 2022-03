L'efecte 'coet' i 'ploma' en els preus dels carburants

Una dona fent gasolina | @EP





La guerra a Ucraïna ha provocat la pujada generalitzada dels preus a Espanya ia la resta dels països europeus. Un dels sectors on més l'ha afectat aquest conflicte ha estat el dels carburants. Els preus de la gasolina i el gasoil marquen nous rècords diàriament a causa de l'encariment del petroli. Segons experts a la materia, el preu podria continuar pujant fins arribar a pagar més de 2 euros pel litre de gasolina .





Amb l'increment tan ràpid del preu de la gasolina, el consumidor pot tenir la sensació que el preu pot arribar a pujar molt ràpid, però no passa el mateix a la inversa. És a dir, que els preus no baixin a la mateixa velocitat que poden arribar a pujar-hi. A això se'l coneix com 'efecte coet i ploma' . Per al consumidor, els preus pugen tan ràpid com un coet però després baixen tan a poc a poc com una ploma. Sobre això, l'expert econòmic Juan Luis Jiménez ha fet un fil a Twitter aclarint si és correcta la percepció que té el consumidor.













Segons l'expert economista, aquesta sensació que el consumidor pot tenir és certa. Es deu, sobretot, a la manca de competència que existeix al sector. En aquest fil explica que quan el cost de la matèria primera s'incrementa, el preu minorista puja immediatament malgrat no haver comprat petroli a preus alts però quan aquest baixa, el minorista triga més a actualitzar-los i baixar-los.





Per explicar el motiu, Juan Luis Jimenez fa referència a dos estudis. Un d'ells és el realitzat Jordi Perdiguero García el 2013 , Symmetric or asymmetric oil prices? A meta-analysis approach . En aquesta investigació, es va arribar a la conclusió que una competència més gran pot reduir significativament la possibilitat que es produeixi un comportament asimètric. És a dir, que el preu puja a una velocitat més gran que després pugui baixar.





El segon dels estudis a què fa referència és el realitzat per l'australià David P. Byrne el 2019 titulat 'Gasolina Pricing in the Country and the city'. S'hi estudia aquesta metodologia al Canadà comparant el comportament en estacions de servei amb competència, sobretot a ciutats, i al camp, amb menys competència. La conclusió a què va arribar David P. Byrne va ser que “trobo una asimetria substancial en aquests mercats, mostro que la concentració del mercat local està positivament relacionada amb l'asimetria i destaco el paper potencial de la col·lusió de rols en la generació d'aquests patrons ".





Per tant, sembla evident que la manca de competència al sector del carburant provoca que s'arribin a pagar més a l'hora de proveir gasolina i dièsel i que s'accentua en moments d'inflació com l'actual. A més, l'increment del preu del barril de petroli té un impacte considerable a l'economia espanyola que podria ser menor si existís competència.