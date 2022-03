"No sóc la Barbie hostessa!", denuncia una hostessa d'Iberia per les noves normes d'uniforme

Avió de la companyia Iberia | @EP





La companyia aèria, Iberia, ha presentat els nous uniformes per al personal de vol i ha tornat a crear polèmica. Van prometre que serien més moderns i que els tripulants de cabina podrien portar, per fi, sabates planes però aquestes promeses han resultat ser una veritat a mitges.





Al crit de “ No sóc la Barbie Hostefa! ”, María Fernández , hostessa de la companyia demana a Iberia que acabi d'una vegada per totes amb aquesta pràctica ja que la considera sexista. Per aquest motiu, Maria ha utilitzat la plataforma Change.org per denunciar el cas i ja ha reunit més de 60.000 firmes recolzant-la.





“A la presentació dels nous uniformes van presumir de ser moderns. Van mostrar que les tripulants de cabina de passatge per fi podrem portar sabates planes (sambes). El que no van dir és que només ens els podrem posar des del moment de l'enlairament i fins a l'aterratge. Però no durant les salutacions als passatgers, ni als controls d'equipatge, ni als embarcaments, ni pitjor: als llarguíssims camins recorrent quilòmetres als aeroports… Aquí no. Aquí seguirem obligades a portar talons”, insisteix. Maria recalca el sexisme que comporta la mesura preguntant-se, "De debò els tripulants de cabina de vol homes caminaran amb uns mocasins plans mentre nosaltres haurem de destrossar-nos els peus?".







Aquesta revindicació s'uneix a altres dones professionals d'altres sectors que també han denunciat algunes pràctiques sexistes que s'estan duent a terme. Per exemple, jugadors de la selecció noruega de vòlei-platja que ja no hauran de lluir el típic biquini 'reglamentari' gràcies a un canvi a la normativa.





Maria acaba la denúncia demanant que “modifiquin la normativa perquè les dones puguem triar. No serveix de res felicitar les seves empleades el 8 de març mentre posen en marxa normatives que ens discriminen per ser dones”.