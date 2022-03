Junqueras anima les bases a 'no tenir por' a la negociació amb el Govern

Oriol Junqueras, líder d'ERC | @EP





El líder d'ERC, Oriol Junqueras , ha demanat aquest diumenge que no es tingui "cap por" a la negociació amb el Govern central a la taula de diàleg i ha cridat a sumar els màxims adeptes a aquesta via per avançar cap a la independència.





"No ens fa cap por, ens fa sentir orgullosos defensar la nostra voluntat i els nostres principis també en tots aquells àmbits de negociació que siguin possibles", ha afirmat en el seu discurs de cloenda de la Conferència Nacional d'ERC , que s'ha celebrat aquest fi de setmana a La Farga de L'Hospitalet de Llobregat i que ha servit per actualitzar l'estratègia del partit reforçant l'aposta per mitjà del diàleg.





Junqueras ha defensat que una negociació amb el Govern acabarà arribant "segur" tard o d'hora, encara que sigui per repartir els actius i passius de la hipotètica república catalana i d' Espanya , per la qual cosa ha cridat a donar suport al màxim al diàleg.