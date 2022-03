Feijóo afirma que no es conforma amb una Catalunya "que vol viure a esquena d'Espanya"

Alberto Núñez Feijóo durant un acte del PP a Barcelona @ep





El president de la Xunta de Galícia i candidat únic a la presidència del Partit Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha defensat aquest dilluns no conformar-se amb una "Catalunya tancada i abstreta en si mateixa".





Ho ha dit en un acte davant de més de 600 simpatitzants i militants del PP a Barcelona amb el president del partit a Catalunya, Alejandro Fernández, en què ha afirmat que vol que el PP sigui "un punt de trobada de tota la societat catalana lliure ".





"No em conformo a veure una Catalunya que vol viure a esquena d'Espanya i per tant a esquena d'Europa", i ha reivindicat el PP com l'única opció davant de l'independentisme.