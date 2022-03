Els sindicats educatius demanen la implicació d'Aragonès després de no arribar a acords amb Cambray

Acaba la manifestació davant de la Conselleria d'Educació /@EP



Els sindicats educatius Ustec·Stes, CC.OO., Intersindical-CSC, Aspepc·Sps, UGT i CGT han demanat la implicació del president de la Generalitat, Pere Aragonès, en l'atenció de les seves demandes després de no arribar a cap acord amb el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray.





Els portaveus sindicals ho han dit en declaracions als periodistes aquest dimarts, després que no hagin arribat a cap acord amb el conseller en una reunió al final de la manifestació a la primera jornada de vaga educativa.





REUNIÓ AMB CAMBRAY





El conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Gonzàlez -Cambray, s'ha reunit aquest dimarts a la tarda amb membres del seu equip amb representants dels sindicats convocants de la vaga , han informat fonts del departament i les organitzacions.





La trobada s'ha produït després que la manifestació convocada per UstecStes, CCOO, Intersindical-CSC, AspepcSps, UGT, CGT i Usoc a la primera jornada d'aturades a l'educació catalana hagi arribat a l'edifici del departament.





Però la portaveu d'Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha assegurat que el conseller no ha volgut negociar, per això ha demanat la seva dimissió i ha exigit una reunió entre Aragonès i el comitè de vaga “per negociar la situació de conflicte obert” que no volen perpetuar --textualment--.







En nom de CC.OO., Teresa Esperabé ha qualificat la reunió de "decebedor" perquè --assegura-- la Conselleria ha argumentat que moltes mesures ambicionades per la part sindical no entren al pressupost, i ha instat Aragonès a mediar per solucionar el conflicte.









Per part d' Intersindical-CSC, Bernat Pèlach, ha lamentat que a la reunió el conseller “diu el de sempre, que està obert a parlar, però no posa cap proposta sobre la taula”, i ha advertit que si l'únic que entén és que el sector fa vaga, es farà vaga.





Pel que fa a Lorena Martínez, d'UGT , aquesta ha emplaçat Gonzàlez-Cambray que “si realment vol negociar, que ho demostri” i que dimiteixi si no és capaç de garantir les peticions sindicals. I finalment, Marta Minguella, de CGT, ha criticat els "enganys" del conseller, que els ha venut fum --textualment-- ignorant la magnitud de la manifestació i la vaga, i ha subratllat que no el veuen com una persona vàlida per a la negociació, i per això també ha demanat la intermediació d'Aragonès.





FINAL DE LA MANIFESTACIÓ



La mobilització, convocada pels sindicats anteriors i Usoc, s'ha dissolt cap a les 15 hores, després que els manifestants hagin arribat a les portes de la Conselleria, protegida per agents dels Mossos d'Esquadra, i s'han vist breus instants de forcejament amb els agents que impedien el pas a l'interior de l'edifici.





La manifestació, amb 22.000 persones segons la Guàrdia Urbana i 40.000 segons CCOO, ha partit de Jardinets de Gràcia i ha recorregut l'avinguda Diagonal, el carrer Muntaner i la Via Augusta, fins a arribar a la Conselleria, protegida per diverses dotacions de Mossos.









Des de CCOO, Teresa Esperabé ha qualificat la manifestació d'històrica i ha afirmat que no poden "admetre la manera com treballa la Conselleria, amb imposicions, cada mes anunciant una mesura sense negociar" i ha demanat la dimissió del conseller Josep Gonzàlez -Cambray o que canviï la seva manera de treballar.





Per part d'Intersindical-CSC, Luard Silvestr ha destacat que, després de dos anys de pandèmia, el departament està "empitjorant la situació" i ha exigit negociació immediatament. Per part seva, Xavier Massó, d'AspepcSps, ha valorat que aquest dimarts "es marca un autèntic punt d'inflexió en l'educació a Catalunya, que el senyor Gonzàlez-Cambray s'ho faci mirar".





En nom d' UGT, Cristina Martín ha ironitzat que "per primera vegada el conseller ha aconseguit reunir tot el servei públic d'educació" i ha dit que espera que reaccioni posant remei a les mancances del sistema.





Miquel González de CGT ha indicat que “no és una qüestió de calendari i de cinc dies de vacances, sinó de deu anys de retallades que han afectat el professorat i els alumnes”.





Finalment, des d'Usoc, Andreu Granollers ha afirmat que Catalunya és l'única comunitat que aplica retallades i on menys s'inverteix en educació , per això ha demanat a Gonzàlez-Cambray que dimiteixi "pel bé de Catalunya".