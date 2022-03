La crítica a la B-40, molt present als Premis Cambra 2022

El president de la Cambra de Terrassa, Ramon Talamàs; l'alcalde d'Olesa de Montserrat, Miquel Riera, i el regidor d'Empresa, Ocupació i Comerç, Dídac Solà @ep







Els Premis Cambra 2022, organitzats per la Cambra de Terrassa (Barcelona) , se celebraran a Olesa de Montserrat (Barcelona) i serviran per criticar els "reiterats i incomprensibles" retards de la B-40 sota el lema 'La real Passió d'Olesa: la B-40'.





L'ajuntament de la localitat i la Cambra es van reunir la setmana passada per concretar els detalls de l'acte, ha informat l'entitat en un comunicat aquest dimarts.





A la reunió hi van participar l' alcalde d'Olesa de Montserrat, Miquel Riera; el regidor d´Empresa, Ocupació i Comerç del municipi, Dídac Solà, i el president de la Cambra de Terrassa, Ramon Talamàs.





Els Premis Cambra 2022 s'estructuraran en un espectacle “innovador” proposat per Talamàs que pretén combinar la crítica sobre la B-40 amb el lliurament dels Premis Cambra.

El lloc escollit per a aquesta edició és el Teatre de la Passió d'Olesa de Montserrat, dissenyat per l'arquitecte Jan Baca Pericot i construït expressament per allotjar sessions de 'La Passió d'Olesa' , una de les escenografies de més dimensions a nivell internacional.





La Cambra de Terrassa està treballant per oferir un mitjà de transport a les persones que es desplacen als Premis Cambra 2022 des de poblacions del Vallès (Barcelona), amb un recorregut que passarà per una part del traçat inacabat de la B-40.





L´origen de l´elecció del tema dels premis és la moció presentada i aprovada al´ajuntament d´Olesa de Montserrat per demanar que el tram d´aquesta infraestructura entre Olesa i Viladecavalls (Barcelona) estigui en servei el 2022.