Ayuso activa un comitè de crisi per coordinar l'acolliment de ciutadans ucraïnesos

Isabel Díaz Ayuso @ep





La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , ha anunciat aquest dimarts que ja han posat en marxa un comitè de crisi davant les conseqüències de la guerra de Rússia contra Ucraïna per acollir ciutadans ucraïnesos.





Des que va començar la invasió a Ucraïna, segons ha explicat la presidenta en una entrevista amb Telecinco, recollida per Europa Press, al Govern regional van crear un comitè de treball que "avui ja està configurat com a comitè de crisi".





“ Estem donant places a les escoles, atenent els ciutadans als hospitals i tenim un pla per integrar-los. No sabem quant de temps estaran però és que el Govern (central) no diu quan poden venir ”, ha assenyalat Ayuso.





Aquest Comitè estarà format per tot el Consell de Govern o i amb la coordinació dels viceconsellers d'Interior i d'Agència de Seguretat i Emergències Madrid 112, i de Presidència . Té com a objectiu analitzar, estudiar i actualitzar el protocol d'actuació immediata davant de l'arribada de desplaçats d'Ucraïna.





Treballarà en la coordinació de la cadena de resposta per als desplaçats a través d'entitats, organismes i ONG, a més d'una oficina d'atenció ciutadana que cobreixi tota mena d'informació d'interès (empadronament, escolaritat, targeta sanitària, abonament de transport) que actualitzarà periòdicament .





Serà el màxim òrgan de decisió en aspectes com ara la recepció i la tramitació de la documentació dels desplaçats que regularitzi la seva situació d'estada temporal, a través de l'Estat, i altres aspectes com la prestació i gestió sanitària operat des de l'Hospital Infermera Isabel Zendal, o la cooperació en la cerca de solucions habitacionals.









"LES CLASSES MITJANES NO PODEN MÉS"





La dirigent autonòmica ha insistit que "les classes mitjanes no poden més" amb la pujada del preu de la llum i el gas i que "hi ha transportistes, taxistes i persones que en el dia a dia no poden sortir a barallar-se", cosa que , al seu parer, ja passava abans del conflicte entre Rússia i Ucraïna.





Per això, ha insistit en la seva aposta de baixades directes d'impostos i reorientar les despeses europees, perquè "no es pot estar destinant fons a unes agendes sense destinar-los a administracions", com la de la Comunitat de Madrid, en què diu que no tenen “per fer front a la despesa del Metro de Madrid”.





"Què faig, pujo el preu del transport als ciutadans?", s'ha preguntat, alhora que ha incidit que el president del Govern, Pedro Sánchez, destini la partida que té per "feminitzar la pobresa" a "eradicar la pobresa" i per reorientar la despesa.