El Festival Jardins Pedralbes assegura la seva continuïtat els propers cinc anys

Cartell 10a edició Festival Jardins de Pedralbes @concertstudio





“Aquest desè Festival Jardins Pedralbes serà el millor de la nostra història” va dir el seu director Martín Pérez Lombarte a la presentació de la propera edició que tindrà lloc del 7 de juny al 24 de juliol al parc que envolta el Palau Reial. I serà així perquè reuneix molts artistes que no van poder acudir als anys de pandèmia. Hi haurà un total de 34 concerts i algunes de les actuacions, com la de Paul Anka, seran úniques a Espanya durant aquesta temporada.





En tot cas, el criteri de selecció ha estat sempre el de presentar a primeres figures pel que el programa contempla la presència de James Blunt, Simply Red, Rosari, Blaumut, Jehtro Tull, Diego El Cigala, Andrés Calamaro, Patti Smith, Els Amics de les Arts, Raphael, Nile Rodgers & CHIC, Madness, Tom Jones, A-HA, LP, The Beach Boys, Jorge Drexler, Crowded House, IL Divo – Tribut a Carlos Marín, Pablo Alborán, Alan Parsons, Agnes Obel, George Benson, Juanes, Loquillo, Yann Tiersen, Kool & The Gang, Jessie J, Gilberto Gil, Ben Harper, Diana Krall i Crystal Fighters . Pérez Lombarte va afegir que aquesta llista no estava completament tancada i que podria enriquir-se encara amb algunes funcions de dansa.





Dada molt important va ser l'anunci de la continuïtat del Festival en els propers cinc anys, perquè hi ha el compromís del govern autònom, que serà el nou propietari del recinte, de respectar el contracte establert amb l'ajuntament, encara que es va lamentar del muntatge la presumpta presentació d'una altra candidatura interessada a aconseguir l'organització de l'esdeveniment, sobre la qual va afirmar que “no hi havia ningú darrere”.





Va ressaltar la importància de l'aspecte gastronòmic del Festival i va revelar que quedaven alguns serrells per concretar com la superfície disponible, l'horari i l'aforament mixt que permeti la presència de públic sense seient.





Interrogat sobre el ressò despertat entre el públic, s'ha manifestat molt satisfet perquè de les 97.870 entrades a la venda ja se n'ha expedit una tercera part en prevenda i molts dels que les havien adquirit i no les van poder utilitzar en les dues darreres edicions, no van sol·licitar el reemborsament. El preu mitjà és de 38 euros i el pressupost global del festival s'eleva a gairebé quatre milions d'euros, el 73 % de l'import del qual es cobreix amb el taquillatge, entre el 21 i el 24 % per patrocinis i menys d'un mitjà per cent en concepte de subvencions.





Pérez Lombarte , que va parlar sobre el fons d'un ram de flors grogues i blaves, colors de la bandera ucraïnesa, va anunciar que l'organització havia incorporat, com a manera d'expressar la seva solidaritat amb la tragèdia que viu aquest país, deu empleats d'aquesta nacionalitat entre les 188 persones que presten els seus serveis al Festival i, a més, va recordar que l'actuació de Rosario el 9 de juny tindrà caràcter solidari i els seus beneficis es destinaran al Centre de Càncer Pediàtric de Sant Joan de Déu.





Finalment va advocar per la necessitat de promocionar l'excel·lent oferta de festivals de Catalunya de manera conjunta per tal de crear sinergies i augmentar la projecció social d'aquestes activitats.