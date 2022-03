Renfe convoca 160 places d'operador de Manteniment i Fabricació per a diferents especialitats

Un tren de renfe, imatges d'arxiu @ep





Renfe ha convocat una oferta de treball públic de 160 places d'operador de Manteniment i Fabricació per a diferents especialitats. Els interessats, que han de reunir una sèrie de requisits detallats a la convocatòria a la web de Renfe, tenen fins al proper 29 de març per presentar les seves sol·licituds.





Dels 160 llocs convocats , 58 són per a operador de Manteniment i Fabricació especialitzat en electricitat/electrònica; 78 per a operadors de lespecialitat ajustador/muntador; 7 per a lespecialitat màquines/eines; 6 per a l'especialitat caldereria/xapa/soldadura, i 11 per a l'especialitat de subministraments .





Aquesta convocatòria d?ocupació s?uneix a la de 600 places de maquinistes i 375 d?operadors comercials N2 que Renfe va llançar el mes de febrer passat i que van tenir una gran acollida.





Els llocs de treball tindran com a referència les condicions laborals i retributives establertes al Conveni Col·lectiu del Grup Renfe. En el moment de la resolució de la convocatòria, el Grup Renfe podrà determinar la ubicació geogràfica concreta dels 160 llocs, atenent les necessitats existents.