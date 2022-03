Detingut un integrant d'un piquet a Badajoz per llançar pedres a un camió

Transportistes formen piquets a la carretera N-VI a Galícia @ep







La Policia Nacional ha detingut aquest dimecres a la nit a Almendralejo (Badajoz) un integrant d'un piquet de l'atur convocat per un sector dels transportistes per haver llançat pedres a un camió, han informat a Europa Press fonts del Ministeri de l'Interior.





El detingut té 47 anys i ha estat identificat com a autor del llançament de diverses pedres contra una camió de subministrament que va haver de maniobrar per no sortir de la via. L'incident es va registrar aquest dimarts 15 a la matinada, segon dia d'atur dels transportistes.





La investigació de la Policia Nacional ha permès identificar l'agressor, al qual se li imputen delictes de danys i contra la seguretat viària, segons les fonts esmentades.





L'atur, que no secunden les organitzacions majoritàries de transportistes i que va començar dilluns en protesta per l'escalada de preus dels carburants, ha deixat altres incidents com el camioner que va ser detingut a El Ejido (Almeria) per saltar-se un piquet informatiu de forma temerària.





A San Fernando de Henares (Madrid), un altre integrant d'un piquet va ser ferit de bala --ja donat d'alta hospitalària-- en accionar-se accidentalment la pistola d'un agent de la Policia Nacional de paisà que participava al dispositiu per tractar de facilitar la circulació de camions.





Aquest dimecres, el Ministeri de l'Interior ha celebrat les primeres reunions d'un centre de coordinació amb la participació de comandaments de policia, guàrdia civil i cossos autonòmics per supervisar el dispositiu davant dels piquets i donar instruccions a totes les delegacions del Govern.





L'objectiu de les reunions de coordinació, que se celebraran de forma periòdica cada dia, és garantir el subministrament de béns, la prestació dels serveis essencials i el dret a la feina dels camioners que no se secundin la vaga, han informat fonts d'Interior .





També aquest dimecres, la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, s'ha citat amb les organitzacions majoritàries del sector en una reunió on ha assistit el secretari d'Estat de Seguretat, Rafael Pérez , i comandaments policials.





La ministra ha assegurat que el Govern actuarà "amb contundència" davant de la "violència" desfermada per l'atur minoritari de transportistes, assenyalant que la "majoria vol continuar fent la seva feina".