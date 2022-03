Famílies de Madrid, Barcelona, Múrcia i Màlaga acolliran refugiats ucraïnesos

El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá @ep







El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá , ha anunciat aquest dijous que la setmana que ve es desplegarà el projecte pilot per a l'acolliment familiar de refugiats ucraïnesos i que es farà a quatre províncies: Madrid, Barcelona, Múrcia i Màlaga.





Durant la compareixença davant la comissió del ram del Congrés, on ha presentat el Pla d'acollida 'Ucraïna Urgent' , Escrivá ha explicat que aquesta iniciativa es durà a terme en col·laboració amb la Fundació La Caixa, triada per la seva experiència a l'acollida familiar de menors no acompanyats a gran part del país.





Aquesta entitat serà l'encarregada d' analitzar la "idoneïtat" de les famílies que s'han ofert a l'acollida en aquests territoris que , a més, segons ha indicat el ministre, són alguns dels que ja tenien una àmplia comunitat ucraïnesa abans de la invasió .





L'objectiu, és que aquestes llars estiguin preparades i sàpiguen "què és acollir un refugiat", segons ha indicat el ministre, que ha recordat que els desplaçats tenen estatus de protecció internacional i tenen uns drets que han de ser garantits.





COMPROMÍS D'ACOLLIDA DE SIS MESOS AMPLIABLES

Per això, les famílies també comptaran amb el "suport" i "acompanyament" de les ONG i amb els serveis socials i d'emergència dels ajuntaments que garantiran el compliment d'aquests drets.





De la mateixa manera, ha explicat que serà el Ministeri, encara que amb la col·laboració d'aquests serveis socials els que faran l'encaix entre les famílies que busquen acollir i aquells que mostrin preferència per aquesta opció o sigui beneficiós per a les seves necessitats i aspiracions.





"Encara és un projecte pilot", ha advertit Escrivá, que ha apuntat que s'anirà "adaptant sobre la marxa i pensant que "el compromís d'acollida sigui de sis mesos, ampliable a un any", encara que amb un sistema "flexible".