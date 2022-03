Borrell torna a insistir en abaixar la calefacció per a reduir la dependència de Rússia

Intervenció enregistrada de l'Alt Representant de la UE Josep Borrell en un acte del PSC sobre Ucraïna @ep







L'Alt Representant de la UE per a la Política Exterior, Josep Borrell, ha insistit aquest dijous en la necessitat de reduir el consum amb accions com abaixar la calefacció, per disminuir la dependència del gas i del petroli rus.





"Perquè els que passen fred de debò són els refugiats, els que estan a deu graus sota zero, sense calefacció a casa ni aigua, i s'han de beure l'aigua dels circuits de calefacció", ha dit en una intervenció gravada en l'acte del PSC 'La resposta europea a la crisi d'Ucraïna'.





Ha subratllat que aquesta situació representa una "anellada a la consciència mundial i una trucada a Europa desperti de cert somni còmode" en el qual creu que està installada des de la fi de la Guerra Freda, i fins i tot abans.





Borrell ha dit que els governs han de treballar per reduir aquesta dependència del gas i del petroli rus, però que també pot fer-se a nivell individual "baixant el consum una mica" --encara que ha recordat la lleu afectació que tindria en el cas d'Espanya, pel seu poc consum de gas rus--.





Ha ironitzat amb el fet que li sembla graciós que alguns "s'hagin pres de broma" la seva crida a abaixar la calefacció per estalviar gas, quan experts, economistes i l'Agència Internacional d'Energia defensen reduir aquesta dependència del gas i del petroli rus, ha destacat.





Borrell ha criticat que es plantegés reduir aquesta dependència després de la guerra de Crimea del 2014 però que "no s'ha fet més que augmentar la dependència, alguns països més que uns altres; alguns molt, massa", i ha avisat que hauran de fer marxa enrere encara que els costi.









"TERCERA GUERRA MUNDIAL"

Ha defensat "no provocar ni participar ni donar cap excusa a Putin perquè comenci la tercera guerra mundial", motiu pel qual rebutja la zona d'exclusió aèria sobre Ucraïna, ja que implicaria derrocar avions russos i entrar en guerra amb Rússia, ha dit l'Alt Comissionat.





Ha avisat que la situació ha portat "al límit d'un equilibri nuclear" i que donar resposta implica compromís, esforç i saber que es pagarà un preu, com l'augment del preu de l'energia i de l'alimentació, que creu que requerirà governs forts i que els bancs centrals reaccionin.





Considera que l'Exèrcit rus no aconsegueix avançar o bé no vol fer-ho i opta per bombardejar: "Volen convertir Ucraïna en la Síria d'Europa", mentre els ucraïnesos se segueixen defensant en una pluja de bombes i des de l'aïllament i el patiment, en les seves paraules.









RESPOSTA D'EUROPA





Ha assegurat que mai Europa havia donat una resposta tan ràpida a un conflicte, i que s'han "trencat alguns tabús, com que no es podien usar fons europeus per armar a un tercer país que participa en una guerra" en la qual no participa la UE.





"Perquè no participem en la guerra; no estem en guerra amb Rússia. El que estem fent és ajudar el límit del que es pot fer a Ucraïna", on s'està defensant un ordre internacional basat en el respecte a la integritat dels territoris, a les fronteres, als drets humans i al dret internacional, ha dit.





"I com molta gent diu, i és veritat, Ucraïna de fet ens està defensant a nosaltres també", ha afegit Borrell, que creu que la societat havia allunyat la guerra de la seva ment i pensava que no tornaria, quan s'ha comprovat que perquè hi hagi guerra només és necessari que un la vulgui.





Ha instat a reflexionar sobre el que passa a Ucraïna, també "reconeixent" que no es van creure els advertiments dels Estats Units que asseguraven que la guerra era imminent, segons l'Alt Representant.





Borrell, que ha gravat la seva intervenció des de Sarajevo (Bòsnia i Hercegovina), ha dit que als Balcans s'alimenten picabaralles internes entre ètnies i religions diverses que poden desestabilitzar la regió, i ha demanat que "el nacionalisme exacerbat no arrossegui una altra vegada a la guerra".