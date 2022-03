Pediatres adverteixen que la manca de son en menors afecta significativament el seu rendiment escolar

El Grup de Somni i Cronobiologia de l'Associació Espanyola de Pediatria (AEP), el Grup de Somni de la Societat Espanyola de Pediatria Extrahospitalària i Atenció Primària (SEPEAP) i el Grup de Somni de l'Associació Espanyola de Pediatria d'Atenció Primària (AEPap) han fet públic un document informatiu en què adverteixen que la falta de son en nens i adolescents afecta significativament el seu rendiment escolar.





El somni juga un paper fonamental en el desenvolupament saludable durant la infància i l'adolescència, dóna suport al desenvolupament físic i neurobiològic i facilita l'aprenentatge acadèmic i els processos de consolidació de la memòria.





La privació condueix a una disminució en l'atenció i el rendiment acadèmic global, segons evidencien múltiples estudis. Tot i això, a Espanya entre el 91,2 i el 76,1% de l'alumnat creu que té problemes per dormir amb relació de dependència amb l'edat i el 15% no té un horari regular de son durant els dies escolars.





"El rendiment escolar no està determinat únicament per la capacitat acadèmica del nen, sinó també per cinc atributs bàsics denominats col·lectivament com a 'preparació escolar': salut física i benestar, competència social, maduresa emocional, habilitats lingüístiques i cognitives i enfocament de l'aprenentatge", asseguren els experts dels grups de son de les societats científiques pediàtriques, coincidint amb la celebració del Dia Mundial del Somni, que es commemora el 18 de març.





Cada cop més estudis documenten l'associació entre la qualitat del son i el rendiment acadèmic: els estudiants amb son inadequat o patrons de son irregulars tenen pitjor rendiment, i el deute de son amb més de 2 hores de retard a l'hora de ficar-se al llit de setmana també afectaria en aquest sentit.





En estudis de laboratori s'ha demostrat l'associació entre les queixes de son i el baix rendiment escolar, que demostren efectes negatius pel dèficit crònic del son com l'habilitat motora, la memòria, l'atenció i la resolució de problemes en nens i adolescents. "La somnolència diürna és la variable del son amb més probabilitats d'afectar negativament els estudiants de secundària", s'assenyala al document.





El somni sembla tan important per a la salut i el benestar com l'alimentació. De fet, el 2014 l'Acadèmia Americana de Pediatria va reconèixer la manca de son a l'adolescència com un important problema de salut pública que afecta significativament la salut i la seguretat dels adolescents.





Un problema que es veu agreujat per l'ús de les tecnologies que han convertit el temps de son en una cosa opcional a la vida dels nens i adolescents. La creixent pèrdua de temps de son afecta més població fins i tot que altres patologies del son com els trastorns respiratoris del son, especialment si l'ús de les tecnologies es realitza al propi dormitori del nen les dues hores prèvies a l'inici del son.







"La presència de dispositius electrònics a l'habitació dels nens durant la nit s'associa significativament amb una reducció de la durada i la qualitat del son. Si a això hi afegim la presència d'un trastorn respiratori del son i l'obesitat, les conseqüències s'incrementen no només en el rendiment acadèmic, sinó també a nivell metabòlic, ja que aquesta associació incrementa la tendència a un consum d'hidrats de carboni més gran", subratllen els pediatres.





El document informatiu conclou amb un missatge per a les famílies, el sistema educatiu i el sanitari: "Entrenar en l'ús responsable de les noves tecnologies i donar el valor adequat al descans com a hàbit de vida saludable és una tasca de salut pública que sens dubte milloraria la qualitat de vida de la infància i el seu entorn”.