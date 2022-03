L'alcaldessa de Sant Cugat afirma que “no té cap sentit” la multa per mostrar símbols independentistes

Mireia Ingla, alcaldessa de Sant Cugat del Vallès @ep





L' alcaldessa de Sant Cugat del Vallès , Mireia Ingla, ha titllat de "disbarat" la resolució judicial que li ha imposat una multa de 500 euros setmanals del seu patrimoni personal si no retira, en un període de cinc dies, la simbologia independentista de l'edifici consistorial.





En una atenció als mitjans, Ingla ha dit aquest divendres que la multa "no té cap sentit" i que al seu dia ja la va retirar, remarcant que al dictamen figura que a la façana no hi pot haver cap cartell, ni un llaç groc ni el missatge 'Llibertat presos polítics' --que va retirar l'estiu passat davant d'una ordre judicial--.





Ha apuntat cap a la formació local de Ciutadans, que ha presentat una nova denúncia, i ha destacat que “es fa simplement perquè l'alcaldessa de Sant Cugat és independentista”.

Ingla ha insistit que no farà "res", perquè ja va treure el que li demanava la resolució judicial del juny del 2021, per això creu que no s'exposa a res, i ha interpel·lat a la formació taronja que digui directament que el seu propòsit és que deixi el càrrec al capdavant de ladministració.





L'alcaldessa ha comentat que el que no farà serà anar "taula per taula" per controlar si entre la plantilla hi ha aquest tipus de simbologia i ha garantit que la interlocutòria no indica res en aquest sentit.