El Govern pretén portar al Parlament una llei que reguli el comerç electrònic

Compres en línia | @EP





La Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat està treballant en la creació dels impostos amb els quals preveu taxar els lliuraments de paqueteria del comerç electrònic, que s'elaboraran paral·lelament a la nova llei catalana per regular aquest sector.

En una entrevista d' Europa Press , el director general de Comerç de la Generalitat, Jordi Torrades , ha dit que preveuen portar la llei al Parlament a principis del 2023 per regular aquests lliuraments.





Ha matisat que "s'ha de mirar molt bé, que no sigui una manera de llençar pedres a la pròpia teulada", i serà un impost just i raonable, que a més sigui exportable i copiable per altres administracions.





"Ha de ser molt ponderat, raonable i estudiat", ha assegurat, i ha afegit que pot estar lligat al volum o al preu dels paquets, encara que encara cal discutir la manera d'aplicar-ho.





Aquesta nova fiscalitat podria aplicar-se, entre d'altres, a les plataformes logístiques, per tal d'equiparar-les als centres comercials i “perseguir la igualtat de condicions per competir”.

També ha dit que la voluntat de l' Ajuntament de Barcelona de presentar una 'taxa Amazon ' abans d'estiu es vehicula a través de la Llei de Comerç de Catalunya , segons la qual els consistoris "han de regular i taxar els lliuraments a domicili".





"Això fa quatre anys que està en vigor i ningú ho ha fet. És un dels motius per fer aquesta llei i que hi hagi uns mínims obligatoris", ha dit, tot i que ha alertat que s'ha de fer bé perquè és un tema complex i , si no està bé pensat, pot ser portat als tribunals.





La nova llei pretén regular els lliuraments del comerç electrònic, que ha tingut un augment del 20% el darrer any, cosa que "té un impacte i no està regulat".

El text estarà especialment dirigit als municipis més poblats i amb més densitat de població i preveu, entre altres aspectes, regular que hi hagi més magatzems operatius per reduir la distància del darrer esglaó en el lliurament, de manera que estigui a 200 o 300 metres del destinatari i es puguin fer servir transports no contaminants.





També preveu regular l'horari de lliurament, encara que s'haurà de "mirar molt bé" per evitar que la regulació acabi perjudicant les pimes. El Govern pretén parlar amb tots els actors implicats en el procés per aconseguir el màxim consens possible al text final que es presenti al Parlament .