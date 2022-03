Una infermera preparant una vacuna, imatges de fitxer @ep





El llinatge BA.2 de la variant òmicron de la COVID-19 ja és el predominant a Espanya , segons la 'Actualització de la situació epidemiològica de les variants de SARS-CoV-2 a Espanya' publicada aquest dilluns pel Centre de Coordinació de Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), dependent del Ministeri de Sanitat.





Respecte als diferents llinatges, els cribratges aleatoris mitjançant PCR específica per als llinatges BA.1, BA.1.1 o BA.3 han detectat la setmana del 7 al 13 de març percentatges que oscil·len a les diferents CCAA entre el 17 i el 100 per cent . Aquesta mateixa setmana, per al llinatge BA.2, el rang entre CCAA oscil·la entre el 31,3 i el 79,6%.





Al seu informe, el CCAES detalla que BA.2 és el llinatge d'òmicron que presenta més diferències respecte a BA.1 i la seva freqüència ha anat augmentant fins a convertir-se en el llinatge predominant a nivell global . En qualsevol cas, indiquen que "encara és aviat per extreure'n conclusions fermes sobre les característiques d'aquest llinatge".





De fet, Sanitat explica que "fins ara no s'han trobat diferències en el risc d'hospitalització entre BA.1 i BA.2". "Els primers estudis d'efectivitat vacunal tampoc no han trobat diferències entre els dos llinatges", afegeix el Ministeri.





Entre les mutacions descrites per als llinatges BA.1, BA.1.1 i BA.3 hi ha la deleció 60-70 (present també a Alfa), que produeix la fallada de l'amplificació del gen S amb algunes tècniques de PCR. No obstant això, aquesta mutació no és present a BA.2.





BA.1 ha estat el llinatge majoritari durant una primera fase d'expansió de la variant òmicron i, per tant, les característiques descrites per a la variant es corresponen amb les de llinatge. BA.1.1, deriva de BA.1 i presenta una mutació afegida al gen de l'espícula.