La patronal logística UNO exigeix al Govern que no esperi i baixi i als combustibles

Desenes de camions estacionats al Polígon d'Amazon, durant el novè dia d'atur nacional de transportista @ep







L'Organització Empresarial de Logística i Transport d'Espanya (UNO) ha exigit al Govern que aprovi una baixada "immediata i contundent" al gasoil per evitar la "fallida" de moltes empreses, en lloc d'esperar a l'1 d'abril, segons ha indicat aquest dimarts en un comunicat.





"El Govern hauria de saber que la situació és de veritable emergència, per tant, no té cap sentit continuar esperant fins al proper dia 1 d'abril, perquè quan arribi aquesta data serà massa tard per a molts", ha assegurat la patronal.





En aquest sentit, l‟Organització ha rebutjat la proposta de l‟Executiu d‟abonar bonificacions als transportistes. "No sabem ni com serà, ni qui, ni com s'hi podrà accedir ni tampoc el muntant global", ha criticat. A causa d'això, la patronal considera "més operatiu" que es produeixi una retallada directa al preu del combustible.





A més, UN considera que aquesta mesura del combustible no es pot quedar només en els camions de gran tonatge, sinó que s'ha d'estendre també a les furgonetes perquè "formen part de manera important de la cadena de valor del transport". A més, darrere hi ha "molts autònoms i pimes".





Segons la patronal espanyola de logística, la situació de la cadena de subministrament és de màxima tensió amb desproveïments en alguns productes davant de la impossibilitat de poder treballar a causa de l'atur convocat ja que hi ha empreses que no els surt a compte mantenir l'activitat davant el desbaratament cost. del combustible.