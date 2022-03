Seat activa un nou ERTO per la vaga de transportistes i la guerra d'Ucraïna

Aquest 31 de març acaba el marc legal dels ERTE per Covid-19 /@EP







La direcció de Seat ha informat els sindicats que la vaga dels transportistes i la guerra d'Ucraïna els ha portat a activar un nou ERTO. Així, aquest substituirà el que tenen ara mateix per la manca de semiconductors.





Així, encara que la vaga de transportistes encara no ha afectat la planta de Martorell (Barcelona), s'inclourà com un dels escenaris a cobrir per un nou Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) que començarà el proper 1 d'abril .





Segons han informat des de la direcció de la companyia, aquest nou ERTO s'allargarà fins al 30 de juny i afectarà, com a molt, 11.000 empleats. Aquest és el nombre de persones que s'encarreguen de les tasques de producció, segons informa l'Economista.





Aquest 31 de març acaba el marc legal dels ERTO per Covid-19. D'aquesta manera, Seat justificarà els nous amb la manca de subministraments que poden ocasionar la vaga dels transportistes, que aquest dimecres va per la desena jornada, i per la guerra d'Ucraïna.





El nou ERTO, que començarà l'endemà que es compleixi el termini de l'actual, tindrà les mateixes característiques que el que tenen ara mateix a Seat: tots dos afecten el mateix nombre de treballadors i tenen la mateixa durada (3 mesos).





A més, cal apuntar que no és l'única companyia que activa ERTES per aquesta raó. Tampoc la primera comunitat autònoma on passa. Aquest mateix dimecres, per exemple, Diario de Navarra informava que el sector de l'automòbil de Navarra havia tornat a activar els ERTO a causa de l'atur del transport.