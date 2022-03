Proposen reduir a 30-35 hores la jornada laboral per igualar la situació de dones i homes

El sindicat CCOO ha presentat aquest dimecres una guia dirigida a les empreses per fomentar que els homes tinguin cura dels seus éssers estimats i entre les propostes dels quals destaca la reducció de la jornada laboral a 30-35 hores setmanals, completament remunerades, per propiciar aquesta situació.





Tal com ha explicat CCOO, es tracta d'un document fruit del projecte Men un Care, finançat per la Comissió Europea i en què han participat universitats, agents socials i ONG. A Espanya, ha estat liderat per la UNED i ha participat com a soci la Fundació 1r de Maig de l'organització sindical.





El contingut, per part seva, ha estat elaborat amb les dades que s'han recollit estudiant els contextos nacionals d'Espanya, Alemanya, Àustria, Polònia, Eslovènia, Noruega i Islàndia i com aquests afecten els homes treballadors amb responsabilitats de cura.





Aquest projecte ha acabat set passos per donar suport als homes en aquesta matèria que passen per "identificar els desencadenants" d'aquesta situació; per una "anàlisi de les necessitats"; "l'elaboració d'un pla estratègic"; un "compromís" amb l'actuació en aquest tema; la "integració" i "aplicació" de les mesures; impulsar xarxes i comunitat; i fer un seguiment i avaluació de les iniciatives i emetre informes.





En aquest sentit, i basant-se en els resultats que Europa ha recollit sobre Espanya, CCOO ha realitzat fins a set propostes que, a parer seu, podrien ajudar l'home a implicar-se en les cures de familiars i éssers estimats.





Així, demana que tots els permisos laborals existents tinguin la mateixa durada per a dones, que siguin intransferibles, i que estiguin totalment remunerats. "Les directives de la UE i les lleis nacionals han de garantir la igualtat de drets entre els homes i les dones", apunta el sindicat.





De la mateixa manera, cal que hi hagi un accés universal a serveis d'educació i atenció d'alta qualitat, finançats amb fons públics i de jornada completa, per a les edats de 0 a 3 anys; a més d'una prestació universal de serveis de llarga durada i d'atenció a persones grans i discapacitades.





L'organització sindical també proposa una setmana laboral més curta i totalment remunerada (d'unes 30 a 35 hores) per a tots els treballadors. Segons ha explicat CCOO, les mares amb fills petits han assegurat que una setmana de 35 hores és factible per als pares que treballen als països de la UE.





"Els homes no solen treballar a temps parcial ni reduir les hores setmanals per motius de provisió econòmica", adverteix el sindicat, abans d'afegir que "caldria continuar estudiant la possibilitat" d'aquesta reducció de jornada "per a tots els treballadors sense pèrdua de salari”, com ja es fa a Noruega, Islàndia, Eslovènia i Àustria.

Fer un seguiment i una avaluació periòdica de la Directiva de la UE sobre la conciliació de la vida laboral i familiar i les seves repercussions en matèria de gènere; fer campanyes de sensibilització adreçades als homes; o els plans d'Igualtat a les empreses, són altres de les mesures que es recullen en aquesta guia.





El secretari general de CCOO, Unai Sordo, ha explicat que a Espanya les bretxes salarials entre dones i homes "es disparen després dels períodes de maternitat i paternitat" i, per això, considera "fonamental" que la "corresponsabilitat igualitària" és " clau per a la igualtat en l'àmbit laboral"





EVITAR UN AUGMENT DE LA BRETXA DE GÈNERE





A l'acte ha participat la secretària d'Estat d'Igualtat i contra la Violència de Gènere, Ángela Rodríguez, que ha apuntat que la conciliació no és només que els homes "poguin cuidar els fills", sinó que cal reflexionar en aquest sentit" en clau econòmica" perquè "en els propers anys" la solució a una crisi no suposi un augment de la bretxa de gènere com, segons ha apuntat, ha passat a la crisi del 2008 ia la pandèmia.





"S'han de desplegar mesures socials per mitigar l'impacte d'aquesta crisi. Aquesta crisi no es pot solucionar amb més impacte sobre les espatlles de les dones, com hem viscut anteriorment. No poden tornar a ser les dones ni les famílies les que assumeixin les principals conseqüències", ha declarat Rodríguez.





D'altra banda, s'ha referit a la situació de dones i nens desplaçats d'Ucraïna i ha explicat que Espanya, en la línia que marca la Comissió Europea, desplegarà els diferents dispositius d'acollida tenint en compte la protecció d'aquelles persones amb més vulnerabilitat .





En aquest sentit, ha assenyalat que Igualtat participarà en el decret que el Govern porta al proper Consell de Ministres amb mesures que activaran mecanismes d'especial atenció per a la detecció precoç de víctimes de tràfic a frontera i davant de possibles delictes de discriminació a persones LGTBI i racialitzades . A més, es facilitarà que el Pla Corresponsables pugui ser usat per les dones ucraïneses que arriben al país i que tots els serveis d'Igualtat, d'atenció a víctimes de violència de gènere o de tràfic, puguin ser prestats en ucraïnès.