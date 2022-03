El Parlament rebutja les propostes de crear una comissió per investigar els canvis als Mossos

El ple del Parlament @ep





El Parlament ha rebutjat aquest dimecres les propostes de resolució per crear una comissió de recerca a la Cambra catalana sobre els canvis a la cúpula de Mossos d'Esquadra, presentades per Vox, Cs i el PP conjuntament i per separat el PSC.





La primera s'ha rebutjat després d'obtenir només els vots favorables dels grups que la proposaven --Vox, Cs i PP--, mentre que la del PSC s'ha rebutjat amb el sí del PSC, Vox, Cs i PP, el 'no' d'ERC, Junts i CUP i l'abstenció dels comuns.





Durant la presentació de la proposta, el diputat del PSC-Units Ramon Espadaler ha sostingut que els canvis a la cúpula de Mossos s'han produït per donar un "senyal al cos de 'cura que aquí qui mana és el Govern'", i per a ell la CUP és qui realment determina les polítiques de seguretat de l?Executiu català.





Per Vox, Sergio Macián ha vist necessària la comissió perquè les explicacions del conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, han estat "una presa de pèl" i perquè creu que el relleu de l'intendent Toni Rodríguez com a cap de la Comissaria de Recerca Criminal ha estat per posar traves a la investigació de casos de corrupció.





Matías Alonso (Cs) ha criticat que tres mesos després dels canvis encara falten arguments sòlids per justificar-los, i ha insistit que és “una purga dels Mossos que investigaven casos de corrupció d'independentistes, adornada amb arguments de proximitat, feminització i jubilació anticipada del cos".





El president del PP català, Alejandro Fernández, ha volgut ratificar-se en les paraules expressades després de la compareixença del president de la Generalitat, Pere Aragonès, aquest dimecres al matí, quan l'ha acusat de falta de transparència i que hi ha hagut una "depuració" els agents que investigaven corrupció.





El cupaire Xavier Pellicer ha replicat al PSC que si el seu partit fos el que determina les polítiques d'interior "el país aniria molt millor", i ha rebutjat aquesta comissió perquè assegura que no li ha convençut cap dels arguments esgrimits i veu les propostes com un nou intent d‟unió entre els grups contraris.





Marc Parés (comuns) ha celebrat el compromís d'Aragonès de lluitar contra la corrupció, i creu que toca que els nous equips compleixin els acords de la Cambra, sobre la prohibició de les bales de foam o la intervenció de la Brigada Mòbil (BRIMO) i els Recursos Operatius (ARRO) de Mossos en desnonaments de famílies vulnerables.





Mercè Esteve (Junts) ha demanat deixar treballar els nous equips de Mossos, i creu que les acusacions de purgues als Mossos cansen la ciutadania: "Aquí no fem com a Espanya, on tant Fernández Díaz, com Zoido i Marlaska van fer canvis per intentar tapar investigacions".





El republicà José Rodríguez ha acusat els grups proposants de voler seguir amb la polèmica de les presumptes purgues als Mossos, i ha ironitzat que amb aquests arguments sobre els canvis al cos policial "es pensen que han trobat el 'Mossosgate', i el que hi ha és conspiranoia”.