CaixaBank i Microsoft convoquen la cinquena edició dels Premis WONNOW

CaixaBank i Microsoft segueixen reconeixent el talent femení STEM --acrònim de Science, Technology, Engineering and Mathematics-- i impulsant la diversitat a nivell acadèmic amb els Premis WONNOW. Fins al 30 de juny, les alumnes de graus universitaris tècnics de 84 universitats espanyoles amb els 180 primers crèdits superats poden presentar la seva candidatura a la web ' www.wonnowawards.com '.





Entre elles hi ha dues universitats aragoneses: la Universitat San Jorge i la Universitat de Saragossa, ha assenyalat l'entitat bancària en una nota de premsa.

Els premis inclouen una dotació en metàl·lic de 10.000 euros a l'alumna amb un expedient acadèmic millor, trajectòria personal, professional i social i 10 beques remunerades per treballar durant 6 mesos a CaixaBank, a més de l'accés a un programa de mentoring de Microsoft.





L'objectiu d'aquests guardons és conscienciar sobre la necessitat d'adquirir habilitats digitals per accedir al mercat laboral , que demana cada cop més aquest tipus de perfils. En premiar l'excel·lència femenina en graus universitaris tècnics, CaixaBank i Microsoft busquen promoure la diversitat i la presència de dones a l'àmbit de la tecnologia i les ciències des de l'inici de la seva carrera professional perquè puguin optar a totes les oportunitats que ofereix la digitalització i ajudar a reduir la bretxa de gènere als sectors STEM.





El món va més ràpid que els perfils disponibles per adoptar i accelerar la disrupció. I aquest 'gap' és encara més gran si parlem de dones. Tal com es desprèn de l'informe 'Dones i Innovació 2022', elaborat pel Ministeri de Ciència i Innovació en col·laboració amb la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT), les dones representen el 72,1% dels estudiants a les branques Ciències de la Salut i un 62,8%, a Art i Humanitats, mentre que a Enginyeria i Arquitectura aquest percentatge és del 32% (curs 2019-2020).





En estudis de doctorat, la xifra baixa a un 20% en Informàtica i Enginyeria i és del 32,8% en Indústria i Construcció, fet que confirma una important infrarepresentació de les dones en àmbits STEM, especialment en Enginyeries i Tecnologies. La bretxa de gènere al mercat laboral és també gran. Segons el mateix informe, el 2020 només un 17% d'empreses espanyoles i només una de cada tres companyies del sector de les TI disposaven de dones especialistes.









CONVOCATÒRIA

Els Premis WONNOW s'han convertit en una convocatòria de referència a l'àmbit universitari i al llarg de les quatre edicions celebrades fins ara s'han presentat més de 1.700 alumnes d'universitats de tot Espanya.





La saragossana Julia Guerrero, graduada en Enginyeria Informàtica i màster en Ciències de la Computació, amb especialitat en intel·ligència artificial, va guanyar el premi al millor expedient acadèmic a l'edició 2021.





A la passada convocatòria, també va destacar una altra aragonesa, Leonor Alcalá (Terol), graduada en Ciències Ambientals a la Universitat de Saragossa que va obtenir una de les 10 beques remunerades per treballar a CaixaBank, que a més inclou un programa de 'mentoring' de Microsoft.

Les interessades a participar en aquesta edició han d'emplenar un formulari, que inclou preguntes per examinar els seus mèrits i conèixer-ne el perfil, ja que es valora tant l'expedient acadèmic com els seus mèrits personals, professionals i socials.





A més, han d'adjuntar-ne el currículum i la nota mitjana dels 180 primers crèdits superats.

Els premis WONNOW aborden dues qüestions que CaixaBank i Microsoft consideren claus: la diversitat i aposta per la tecnologia. A més, es presenten com un reflex dels valors que les dues entitats comparteixen, entre els quals hi ha el compromís social, el treball per la igualtat i el reconeixement de l'excel·lència.









SOBRE CAIXABANK

La diversitat, la meritocràcia, la igualtat d‟oportunitats i el reconeixement del talent són alguns dels pilars de la cultura corporativa de CaixaBank. Sota aquestes premisses treballa amb el compromís de ser un referent per als seus empleats, fomentant la inclusió i la participació i impulsant projectes que promoguin la igualtat tant a la companyia com al conjunt de la societat.





De fet, CaixaBank compta amb un 41,3% de dones en posicions directives i amb un 40% de dones al Consell d'Administració, un dels percentatges més alts del sector. A més, actualment, un 56,9% de la plantilla està formada per dones.





Per fomentar i visualitzar la diversitat de gènere, funcional i generacional, CaixaBank compta amb el programa de diversitat Wengage, un projecte transversal desenvolupat per persones de tots els àmbits de l'entitat basat en la meritocràcia i la promoció en igualtat d'oportunitats, que engloba més de 40 iniciatives internes i externes.





A més, CaixaBank compta amb un Pla d'Igualtat per fomentar els principis d'igualtat d'oportunitats i de diversitat dels equips de treball , potenciar la presència de dones en posicions directives i reforçar les mesures de conciliació de la vida personal i professional.

Inclou, per exemple, la perspectiva de gènere als programes de desenvolupament directiu i en els processos de selecció i formació, fomenta el teletreball i la flexibilitat.









SOBRE MICROSOFT

Microsoft (Nasdaq "MSFT" @microsoft) impulsa la transformació digital per a l'era del núvol intel·ligent i l'Intelligent Edge. La seva missió és ajudar cada persona i cada organització al planeta a fer més en el seu dia a dia.