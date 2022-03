Qui és la fiscal europea que vol investigar les comissions del germà de la presidenta Ayuso?

Concepción Sabadell durant el judici pel cas "Gürtel" | @ep





Concepción Sabadell és la representant d' Espanya a la Fiscalia Europea i ha estat la persona que ha reclamat fer-se càrrec de les diligències obertes pel contracte d'emergència subscrit per la Comunitat de Madrid per a l'adquisició de mascaretes durant la pandèmia i que estava vinculat a Tomás Díaz Ayuso , germà de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.





Va ser el mes passat quan el fiscal en cap d'Anticorrupció va decretar que obria diligències preprocessals. Ara, la Fiscalia Europea és qui s'ha dirigit al departament que dirigeix Alejandro Luzón perquè considera que amb aquest contracte s'ha pogut cometre un delicte de malversació de fons europeus. I és aquí, on jugarà un paper fonamental, Concepción Sabadell.





Qui és Concepció Sabadell?

Nascuda a Burgos i mare de quatre fills va ser flagell dels corruptes de la trama Gürtel . De fet, l' extresorer del PP, Luis Barcenas s'hi referia de forma pejorativa com “ la nena ”. Sabadell va entrar a la causa des del minut 1 i va tenir una actuació excel·lent. Recordada va ser el seu al·legat final en el cas Gürtel , “Els acusats van atemptar contra l' Estat de Dret i la seva actuació resultarà de molt costosa reparació social. Reiterem com hem fet al llarg d'aquest judici que s'han acreditat uns fets d'extrema gravetat mereixedors d'una sentència condemnatòria”. Per això, va ser mereixedora de la Gran Creu de Sant Raimundo de Peñafort .

















Sabadell va formar part de la Físcalia d' Anticorrupció el 2007 després d' estar treballant a Sant Sebastià ia Madrid . La representant de la Fiscalia Europea no està associada i el seu tarannà encaixaria més en un perfil conservador. Fonts del Ministeri Públic , van assegurar a ABC , que és una persona que no es deixa acovardir per ningú i que si creu en alguna cosa, sol arribar fins al final. La descriuen com “ treballadora, conscienciosa i preparada ”.





Al juliol de 2007 , va ser nomenada representant d' Espanya , en la Fiscalia Europea , guanyant la batalla a altres candidates com Isabel Vicente Carbajos a , fiscal del Tribunal Superior de Justícia de Madrid; Rosa Ana Morán, fiscal de la Sala de Cooperació Penal Internacional del Tribunal Suprem, i Carolina Rius Alarcó, titular de la Secció Tercera de l'Audiència Provincial de Valenci a i participant en la missió de cooperació jurídica de la UE a Ucraïna .