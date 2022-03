Matías Carnero: " Herbert Diess, manifesta el contrari del que pensa sobre el futur de Seat"

Seat no travessa el millor moment. Des de fa mesos ha de realitzar constantment aturades a les línies de producció de les seves fàbriques per la crisi de microxips . Una crisi que ha fet que la companyia tanqués el 2021 amb unes pèrdues de 256,3 milions d'euros , enfront dels 194,2 milions negatius del 2020 (un 32% més), perquè ha impactat en la capacitat de producció i vendes de la empresa, i els menors dividends de les empreses participades.





D'altra banda, Seat va xifrar entre 2.500 i 2.800 llocs de treball l'excedent derivat de la transformació de la companyia cap a l' electrificació , cosa que sindicats i empresa negocien en un conveni. I per si no n'hi hagués prou, la direcció de Seat ha anunciat aquesta mateixa setmana un nou ERTE que substituirà l'actual i que podria afectar fins a 11.000 treballadors que s'encarreguen de les tasques de producció a la fàbrica.





Catalunyapress ha parlat sobre tots aquests aspectes amb Matías Carnero , president del comitè d'empresa de Seat , companyia a la qual es va incorporar l'any 1987 com a operari de muntatge a les seves instal·lacions de la Zona Franca de Barcelona. L'any 2003 va passar a ser secretari general i portaveu d'UGT a Seat i el 2021 es va convertir en el primer sindicalista i espanyol de Seat a formar part del consell de supervisió del grup Volkswagen. Això és el que ens ha dit sobre això:







Ha comentat en alguns articles que el Grup Volkswagen té part de culpa en la manca de microxips a la fàbrica de Seat. Per què ?





És així. Crec que el repartiment que fa el grup perjudica els models marca CUPRA, ja que és una marca que està en expansió i creixent. És la marca que dóna més rendibilitat per cotxe venut, per tant és l'única manera que tenim de tenir rendibilitat davant del grup.





També ha dit que voldria que Herbert Diess, actual president del consell d'administració del Grup Volkswagen, deixés de mentir sobre els interessos o l'estratègia de Seat en el futur. A què es refereix amb això?





Em reafirmo a les meves declaracions. Quan el Sr. Diess parla de SEAT o CUPRA no diu el que pensa realment. El que realment pensa és totalment el contrari del que manifesta. Per exemple, quan planteja que SEAT sempre existirà. Que ens expliqui quins projectes hi ha de SEAT per al futur electrificat: la resposta és cap.





"A SEAT no hi ha previst cap projecte per al futur electrificat"





Com creieu que es pot solucionar l'excedent d'ocupació que es pot produir amb l'arribada del cotxe elèctric?





Amb acord i consens amb la direcció, cercant la millor forma no traumàtica per als treballadors. En aquests moments estem negociant un conveni on és un punt a negociar.





Quina opinió té sobre centrar a Cupra el desenvolupament del cotxe elèctric?





És una estratègia que ha decidit el grup, per una rendibilitat més gran d'aquests models. També respon a la resposta anterior, en què es fa referència al fet que SEAT no té cap cotxe per electrificar.





Per què creu que finalment Volkswagen ha decidit construir la seva planta de bateries a Sagunt (València)?





Crec que s'han pres molts aspectes estratègics, però la decisió final té a veure amb els convenis que té amb Ford globalment. A més, és una zona més industrialitzada.





Això pot afectar Catalunya?





Catalunya no està perjudicada per aquestes decisions, ja que a la cadena de valor a l'electrificació de cotxe s'emporta la major part.





Per acabar: aquesta mateixa setmana coneixíem que Seat ha anunciat un nou ERTE per l'atur de transportistes i la guerra a Ucraïna. Els estan afectant aquests conflictes?





És cert que estem negociant un nou ERTE, que és igual en allò econòmic i social que els anteriors. L'únic canvi com bé diu la teva pregunta és en els conceptes de motius que poden provocar inactivitats a SEAT, per manca de material per qualsevol dels motius exposats.