"Consens" als membres del Govern sobre el pacte per la llengua

Jornada de treball del Govern al Palau de Pedralbes| @ep





La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha assegurat que hi ha un "consens" a l' Executiu català sobre l'acord de la proposició de llei per modificar la Llei de Política Lingüística de PSC-Units, ERC i els comuns , del qual Junts es va despenjar a darrera hora.





En la compareixença després d'una jornada de treball del Govern aquest dissabte, encapçalada pel president de la Generalitat, Pere Aragonès , celebrada al Palau de Pedralbes de Barcelona, Plaja ha assegurat que l'objectiu és "apartar els tribunals de les decisions lingüístiques ".





Així, Plaja ha assegurat que no hi ha "diferències" entre els membres de Junts i ERC , sinó que hi ha una posició conjunta, que l'objectiu és ampliar el consens també a l'àmbit social i que la proposta, ja registrada, ha començat a caminar, en les paraules.