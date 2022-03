Operaris de Repsol a Tarragona reclamen més seguretat i menys precarietat a la planta

Complex industrial de Repsol a Tarragona /@EP





Aquest dimecres s'ha convocat una concentració a les portes de Repsol Petroli Tarragona amb l'objectiu de reclamar més seguretat per als treballadors i menys precarietat laboral. A més, servirà com a senyal de dol per les víctimes de l'accident que va passar a la planta de la Corunya el 26 de març passat: es va produir una fuita de gas a la refineria, hi va haver dos ferits que van haver de ser traslladats a l'hospital i un d'ells va morir.







Des de CCOO Indústria de Tarragona han confirmat que se sumen a la concentració i han mostrat el suport total a les reivindicacions que han portat a terme des de Galícia perquè es depurin les responsabilitats per l'accident.





En declaracions a Catalunyapress, Josep Manuel Martín, secretari general de CCOO d'Indústria de Tarragona, ha explicat que "en els darrers anys s'ha observat una tendència preocupant pel que fa a la precarització del treball a la indústria química”. Així, afirma que “és segura, però aquesta seguretat s'està posant en perill”.









Preguntat per com millorar la seguretat dels operaris, Martín assenyala que "s'ha de posar en marxa la combinació d'activitats preventives entre les empreses". A això, afegeix que “cal fer que es mantingui la seguretat i que vagi a més perquè ha de ser de màxims”.





D'altra banda, el secretari general de CCOO d'Indústria de Tarragona comenta a Catalunyapress que vénen “de diversos accidents”, no només el produït el passat dia 26 a Galícia. Per tant, aquest dimecres es concentren “per acabar amb la precarització, perquè les condicions de treball siguin dignes, perquè no hi hagi rotació de personal a les plantes i perquè hi hagi una coordinació real entre totes les empreses implicades per garantir la màxima seguretat".







Per a CCOO d'Indústria de Tarragona és essencial que es compleixin les mesures de seguretat i prevenció, posant-les per sobre de la producció.