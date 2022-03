Les famílies estalviaran fins a 75 euros per la reducció de 20 cèntims en carburants fins al juny

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) considera "positives, però clarament insuficients", les mesures aprovades aquest dimarts pel Consell de Ministres per mitigar els efectes de la pujada dels preus i de l'energia i ha demanat "més contundència i celeritat" perquè tinguin un efecte real en la malmesa economia de les famílies.





Benzinera @ep





Així, respecte a la reducció de 20 cèntims en el preu dels carburants, i d'acord amb els càlculs d'OCU, per a una llar mitjana la rebaixa suposarà un estalvi de 65 euros en el cas del dièsel i de 75 euros en el cas de la benzina en el conjunt dels propers tres mesos.





OCU denuncia que, malgrat la rebaixa, els preus dels carburants seguiran molt per sobre dels preus que hi havia a primers d'any i demana controls als preus dels carburants per evitar que arran d'aquesta mesura s'incrementin de manera anòmala els preus.





L'organització creu "insuficient" aquesta rebaixa i reclama que de manera temporal se suspenguin tots els impostos relacionats amb l'energia . Recordeu que és l'Estat qui, en aquesta situació excepcional, és el principal beneficiari de l'increment dels preus dels carburants.





En matèria d'electricitat, OCU considera "molt poc ambicioses" les mesures que es coneixen fins ara i és urgent que se n'acceleri al màxim la implantació. Pel que fa a l'ampliació de les famílies beneficiàries del bo social, OCU recorda que actualment són moltes les famílies que malgrat complir els requisits no accedeixen al bo social per manca d'informació i les dificultats per accedir-hi i mantenir-ho.





Per això, OCU considera prioritari que, a més a més d'augmentar els teòrics beneficiaris, posi el focus a facilitar l'accés al bo social. Demana per això que la concessió del bo social sigui un procés automàtic.





Per a OCU, el problema principal gira al voltant de la fixació del preu de l'electricitat, amb un sistema marginalista que amplifica els efectes de l'espectacular pujada del preu del gas als mercats internacionals.





Per això, l'organització insisteix en la necessitat de desvincular de manera efectiva el preu del gas del preu de l'electricitat com a única manera de produir una rebaixa efectiva a la factura elèctrica que afecta els consumidors, però també l'economia en general.





TOPE AL GAS EN 40 EUROS COM A MÀXIM





Així, mancant altres mesures de llarg termini, proposa que l'excepcionalitat de la situació que s'està vivint es tradueixi en una proposta de preu màxims per a les plantes de generació mitjançant gas que no superi els 35-40 euros.





En matèria de lloguer, OCU considera "poc efectiva" i difícil d'implementar la mesura anuncia de limitar la pujada al 2%. L'Organització creu que és més convenient que s'estableixin ajudes a llogaters en situació de vulnerabilitat d'acord amb l'ingrés mínim vital (IMV).





Per tot això, OCU considera "clarament insuficients" les mesures anunciades i demana accions més contundents i immediates , així com una suspensió temporal dels impostos de l'energia i els ajustaments necessaris per reduir el preu de l'electricitat i evitar-ne la incidència a la resta. dels productes i serveis.