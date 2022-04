Telefónica crea una col·lecció de NFT sobre els dibuixos en què Ferran Adrià reflecteix la seva teoria de l'evolució culinària

El que es recapti es destinarà a elBulliFoundation/ @Telefónica







Cada NFT és una còpia digital exclusiva de cada dibuix, acompanyada d'un certificat digital d'autenticitat registrat a Blockchain que permet atribuir i demostrar la propietat del contingut. Els NFTs són tokens no fungibles, és a dir, un actiu criptogràfic que està certificat com a únic i irrepetible.





La col·lecció va ser realitzada per Ferran Adrià el 2013 i ha estat exposada a prestigioses galeries i fires d'art internacionals com Nova York, Miami, Madrid o Buenos Aires, entre altres llocs. Hi desenvolupa la teoria de l'evolució culinària tractant de plasmar la genealogia dels inicis del gastronòmic i trencar amb ells el relat habitual dels inicis de la humanitat.





LA TECNOLOGIA AL SERVEI DE L'ART TECNOLÒGIC





Telefónica emet els NFTs a través de TrustOS, producte desenvolupat i comercialitzat per Telefónica Tech per facilitar a les empreses la interacció amb xarxes públiques i privades de Blockchain .





TrustOS processa la col·lecció digitalitzada d'imatges dels dibuixos, la puja a IPFS, el sistema d'emmagatzematge descentralitzat de referència a web3, i certifica-ne l'autenticitat abans de crear l'NFT amb una referència tant a la imatge com al certificat. Les evidències recollides al certificat serveixen per demostrar la propietat de les imatges en cas de publicació no autoritzada, ja que el comprador tindrà la propietat de l'NFT , però no la propietat intel·lectual i d'explotació del dibuix.





El cost per NFT és de 0.1846 Ether, que equival aproximadament a 500 euros. La col·lecció de NFTs es comercialitza a través del web d' elBullifoundation o directament a OpenSea , el marketplace més utilitzat per a l'intercanvi de NFTs. Tot el que es recapti es destinarà a elBullifoundation, fundació que contribueix a posar en valor el llegat gastronòmic creat a elBulli al llarg de la seva història.





Per millorar l'experiència dels usuaris interessats a adquirir els NFT dels dibuixos realitzats per Ferran Adrià, Telefónica ha desenvolupat un espai 3D on és possible visitar la col·lecció, recreant l'entorn físic on els dibuixos seran exposats a elBulli1846, el nou espai museu creat a la ubicació de elBulli . Es tracta d'un espai virtual habilitat per TrustOS on s'exposen els dibuixos, constituint una immersió al metavers , que està connectat amb OpenSea per culminar el procés de compra. Tot això amb una interfície multidispositiva i accessible des de qualsevol navegador web, sense necessitat de tenir ulleres especials o altres dispositius immersius.





LA INNOVACIÓ ÉS UN ELEMENT TRANSFORMADOR DE LA SOCIETAT





En paraules de Ferran Adrià : “Aquest projecte reafirma el compromís mutu que vam establir el 2010 amb Telefónica com a partner tecnològic d'elBullifoundation . L'evolució de la humanitat va lligada a l'evolució de la cuina i de la tecnologia i en aquesta col·lecció de NFT reunim tots aquests elements per promoure la innovació com a element transformador de la societat”.





Yaiza Rubio , Chief Metaverse Officer a Telefónica, considera que: “celebrem anar de la mà de Ferran Adrià a la primera col·lecció de NFTs de la seva col·lecció de dibuixos personal. Des de Telefónica apostem per seguir explorant casos d'ús en les noves tecnologies associades a NFTs , blockchain, Web3 i metavers que representin l'enorme oportunitat de negoci que signifiquen per a les diferents indústries i sectors”.





Amb cada NFT d'aquesta col·lecció es tindrà accés en exclusiva a elBulli1846 , la seu d'elBullifoundation a Cala Montjoi, a Roses, abans de la seva obertura oficial un cop es culminin les obres de museïtzació a mitjans del 2023. A més, cada NFT atorga un dret preferent d'adquisició a la propera col·lecció que surti a la venda al perfil d'elBullifoundation del marketplace.





Telefónica aposta per les tecnologies del futur





A la passada edició del Mobile World Congress (MWC) Telefónica Tech va anunciar un acord amb Polygon, reforçant el posicionament estratègic del seu producte TrustOS com a accelerador que permet combinar de la manera més adequada xarxes públiques i privades de Blockchain. A més, avançaven que les solucions desenvolupades sobre TrustOS tindrien a la seva disposició un nou mòdul a la plataforma perquè les empreses poguessin emetre i publicar NFTs de forma fàcil . En aquest sentit, el projecte amb l'obra de Ferran Adrià és el primer en què Telefónica emet NFT en una xarxa pública.





A l'MWC Telefónica també va donar a conèixer un acord amb Meta per ampliar i explorar conjuntament les tecnologies del metavers i va anunciar la creació conjunta d'un 'Metaverse Innovation Hub' a Madrid destinat a proves de xarxa, infraestructura i innovació tecnològica per a startups i desenvolupadors. Així mateix, va llançar Open2metaverse , una cerca global de startups amb casos d'ús de metavers. Amb totes aquestes accions, la companyia reforça la seva aposta per les noves tecnologies i posa de manifest les possibilitats que pot oferir a les empreses i també als usuaris en aquest entorn digital de futur.