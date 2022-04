Colau proposa abaixar el preu del transport d'esquenes de l'ATM que se n'assabenta pels mitjans

Ada Colau, alcaldessa de Barcelona | @ep





L' alcaldessa de Barcelona, Ada Colau , ha proposat en les darreres hores rebaixar el preu de la T-Usual un 50% , és a dir, de tenir un cost de 40 euros a baixar-lo fins als 20. Aquesta iniciativa de Colau ha agafat desprevinguts a algunes dels responsables competents en aquesta matèria. La decisió de l'alcaldessa, en un gest populista atesa la situació econòmica de moltes famílies, s'aprofita de la situació i anuncia una mesura que no és de la seva competència, per a sorpresa de les parts implicades que s'han assabentat pels mitjans de comunicació.







Tot i haver-se llançat a proposar aquesta mesura en públic, Colau és conscient que aquesta decisió no en depèn sinó de l' Autoritat del Transport Metropolità (ATM) , que és la responsable del transport públic a Catalunya , formada per la Generalitat ( 50%), l'Àrea Metropolitana de Barcelona (25%) i l'Ajuntament de Barcelona (25%). Colau es va asseure aquest cap de setmana a un programa de TV3 i va assegurar que “m'agradaria proposar a les altres administracions que plantegessin el que s'ha fet a Alemanya. Per exemple, el títol que s'utilitza més, la T-Usual , que es fa servir en el transport públic quotidianament per anar a treballar, pugui tenir una reducció important, substantiva”.





Des del Consistori no s'ha acollit bé que l'alcaldessa ara proposi abaixar el preu de la T-Usual a poc més d'un any per als comicis municipals. "Fa dos anys, volia pujar el preu del bitllet i el PSC es va haver de plantar perquè això no passés. I ara, però, proposa reduir a la meitat el bitllet. És més, va anunciar per sorpresa que portaria aquesta baixada de preu aquest divendres, quan el tema no estava ni a l'ordre del dia . Una alcaldessa no pot governar a cop de llançar globus sonda. Colau està en una situació de bucle, fora de focus", afegeixen les mateixes fonts.







Per part seva, el vicepresident català i conseller de Polítiques Digitals i Territori ha qualificat la mesura d'"electoralista" i li ha demanat que "quan es fan aquest tipus de propostes es vingui amb el xec darrere. Cal responsabilitat en el tipus d'anuncis mesures que, a més, no ha de pagar ella", ha afirmat. Puigneró també ha lamentat haver conegut la proposta a través dels mitjans i ha recordat que el preu del transport públic ja està congelat des de fa mesos.







D'altra banda, les competències de transport a l' Ajuntament de Barcelona recauen a Laia Bonet, regidora del PSC. Les darreres informacions sostenen que Colau no s'ha dirigit a Bonet per comentar-li aquesta proposta, és a dir, l'alcaldessa s'hauria ficat a l'àrea que correspon a la regidora socialista. D'aquí poc més d'un any, Barcelona té una cita amb les urnes per triar el màxim mandatori de la ciutat i sembla que hi ha la raó de Colau per proposar aquesta mesura.





Una aposta electoralista per intentar millorar la seva imatge que s'ha vist deteriorada els últims mesos. Colau que volia pujar el preu del transport públic ara ho vol baixar perquè s'acosta la cita electoral. Una irresponsabilitat impròpia de la màxima mandataria de la ciutat comtal. Quan les competències són d'altres. Li ho permetran el PSC i la Generalitat ? Colau a les hores baixes intentarà fer tot el possible per revalidar l'alcaldia de Barcelona.